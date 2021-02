Instytut Kocha: Zagraniczna turystyka nie importuje wirusów

Niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI) zamieścił w lutowym biuletynie analizę wpływu wyjazdów zagranicznych na sytuację epidemiczną latem 2020 roku w tym kraju. Analiza pokazuje, że najczęściej do zakażeń dochodziło w samych Niemczech – liczba wypadków, które można powiązać z bytnością za granicą jest niewielka.

Na szczycie listy krajów, z którymi związane jest rozprzestrzenianie się koroanwirusa, znalazły się Kosowo, Chorwacja, Turcja, Bośnia i Hercegowina oraz Rumunia. To właśnie z tych państw do Niemiec przyjeżdżają pracownicy sezonowi (na przykład z Rumunii i Bułgarii), to również stamtąd pochodzi najwięcej imigrantów (w tym kontekście mowa o Turcji i Kosowie). Dopiero na dalszych pozycjach i z dużo mniejszą liczbą przypadków „importowanych” zakażeń znajdują się popularne kierunki turystyczne, jak Hiszpania czy Francja.