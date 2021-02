TUI dodaje do zimowego programu trzy nowości

Biuro podróży ogłosiło dzisiaj trzy nowości – w lutym zacznie z Warszawy rejsy na Wyspy Zielonego Przylądka, a w marcu z Katowic do Dubaju i Dominikany. Loty na Wyspy Zielonego Przylądka, na wyspę Sal ruszą 14 marca z Warszawy. Podróżni będą potrzebować negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na koronawirusa, zrobionego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem. Muszą też wypełnić w internecie deklarację zdrowia.

Wcześniej, bo w niedzielę 21 lutego, klienci TUI pierwszy raz w tym sezonie polecą z Katowic do Dubaju.

Loty na Wyspy Zielonego Przylądka i do Dubaju będą odbywać się boeingami 737-800 linii lotniczej Enter Air.

Z pyrzowickiego lotniska TUI uruchomi także bezpośrednie połączenie czarterowe do Punta Cany w Dominikanie. Pierwszy rejs zaplanowano na 3 marca. Tym razem touroperator zamówił w Locie boeinga 787 Dreamliner. Samolot będzie kursować do końca maja co 10 lub 11 dni.

– Obserwujemy duży wzrost zainteresowania egzotycznymi podróżami, stąd decyzja o poszerzeniu oferty wylotów z lotniska w Katowicach na najbliższe miesiące – mówi prezes TUI Poland Marcin Dymnicki, cytowany w komunikacie lotniska. – Zachęcamy do podróżowania z TUI, bo mamy konkurencyjne ceny i bogatą ofertę hotelową.