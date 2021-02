Wycieczki tańsze niż przed rokiem. Rainbow na czele obniżek

Ceny wycieczek w szczycie sezonu letniego najbardziej obniżyły, licząc rok do roku, Rainbow i Exim Tours – o 245 i 240 złotych. Znaczne roczne zniżki zastosowały również Coral Travel, o 175 złotych i Sun & Fun – o 85 złotych. To jeden z wniosków z najświeższego raportu Traveldaty.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 2 i 8 sierpnia spadła o 8 złotych – podaje w najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, który co tydzień porównuje setki ofert touroperatorów wjazdów w szczycie sezonu letniego. Tym razem ceny zebrał 11 lutego i zestawił z cenami dla tego samego okresu z 4 lutego, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 13 lutego 2020 roku. Poniżej dalsza część artykułu

Zmiana średniej ceny była nieznaczna i potwierdzała trend z ostatnich tygodni – w poprzednich tygodniach ceny wzrosły o 2 i 19 złotych, spadły o 2, a wcześniej wzrosły o 4 i 11 złotych.

W minionym tygodniu najbardziej spadły ceny wycieczek do tureckiego regionu miasta Dalaman, o 119 złotych, na Kretę, o 101 złotych i do Turcji Egejskiej – o 81 złotych.

We wzrostach przodowała Sardynia,średnia cena wypoczynku była większa o 132 złote (poprzednio o 64 złote). Dalej uplasowała się Costa de la Luz (przed tygodniem był tam duży spadek), z podwyżką o 109 złotych, i Teneryfa, której cena średnio urosła o 90 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawiony jest na wykresie poniżej.

W minionym tygodniu ceny wycieczek z wylotami 2-8 sierpnia, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym, spadły na wszystkich wiodących kierunkach z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich, na których podniosły się o 26 złotych. Największy spadek cen objął Turcję – o 57 złotych. W mniejszym stopniu obniżyły się ceny wakacji w Grecji i Bułgarii, o 24 i 18 złotych, a w najmniejszym w Egipcie, o 4 złote – opisuje raport.

Trend niższych cen utrzymany Badanie tegorocznej średniej ceny imprez i porównanie jej z ceną sprzed roku pokazało, że była ona niższa od tej z poprzedniego sezonu o 68 złotych.

Ta różnica wpisała się w trwający od kilku tygodni trend, ponieważ wcześniej bardzo podobne różnice dzieliły ceny z dwóch sezonów – było to in minus 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych.

Największe spadki cen, liczone rok do roku Traveldata odnotowała w wypadku wyjazdów do Maroka, o 271 złotych, na Majorkę o 218 złotych i do Szarm el-Szejk, o 193 złotych.

Najbardziej w skali roku, i to szósty raz z rzędu, wzrosły ceny podróży do Portugalii – o 231 złotych, a także na Kos i Półwysep Chalcydycki – o 94 i 73 złote.

Jak czytamy w opracowaniu, jeśli chodzi o wpływ cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i kursów euro i dolara na koszty organizowania wycieczek, sytuacja była mniej korzystna dla touroperatorów niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,25 złotego za litr, czyli o 5,5 procent mniej niż rok temu, a złoty słabszy w uśrednionych rozliczeniach turystycznych o 2,9 procent. Sumaryczny wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek zawierał się więc w przybliżeniu w przedziale od 35 do 45 złotych.

Zniżka cen paliwa lotniczego – zauważa Traveldata – okazała się przejściowa. „Pod koniec tygodnia ceny surowca znacznie wzrosły i zbliża się już moment, w którym bieżące ceny paliwa przekroczą ich poziom sprzed roku”.

Największe roczne spadki cen wycieczek kolejny raz objęły oferty wakacji na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie – średnie ceny były tam niższe o 105 i 104 złote od cen sprzed roku.

Znacznie mniejsze były przeceny dotyczące Grecji i Turcji – o 36 i 20 złotych.

Kolejny raz z rzędu jedynym z najważniejszych z punktu widzenia polskich turystów kierunków, w wypadku których cena wzrosła w ujęciu rocznym była Bułgaria. Tyle, że podniosła się ona jedynie minimalnie, bo o 3 złote – podają autorzy raportu.

W wypadku mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie najbardziej organizatorzy opuścili ceny, licząc rok do roku, wycieczek do Maroka i na Majorkę – o 271 i 218 złotych. Mniejsze były roczne spadki cen wycieczek na Maltę, Cypr i do Tunezji – o 153, 117 i 60 złotych

Pozostałe kierunki drożały. Najbardziej ponownie Portugalia – o 231 złotych. Mniej wrosły ceny wyjazdów do Albanii – o 52 złote.

Rainbow prowadzi w obniżkach Traveldata odnotowuje, że ceny wycieczek w szczycie sezonu letniego ponownie najbardziej obniżyły, licząc rok do roku, Rainbow i Exim Tours – o 245 i 240 złotych. Znaczne roczne zniżki zastosowały również Coral Travel, o 175 złotych, Sun & Fun, o 85 złotych, i TUI Poland – o 40 złotych. W pozostałych biurach podróży ceny były wyższe niż przed rokiem od 10 (Grecos) do 320 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu ponownie znalazł się TUI Poland (51 ofert) przed Rainbowem (35) i Coralem Travel (28).

W zeszłym tygodniu najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały TUI Poland (7) i Coral Travel (4), do Grecji Coral Travel (9), TUI Poland (8), Rainbow (7) i Grecos (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10), Rainbow (5) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (9) i TUI Poland (6), do Tunezji Coral Travel (6) i Exim Tours (4), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

W zestawieniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję w Grecji i Turcji, Rainbow w Grecji, a Coral Travel w Grecji, Tunezji, Turcji i Bułgarii.

W kończącym tę część raportu wątku Traveldata przedstawia tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tym razem sytuacja była dość niecodzienna, zarówno bowiem skład czołowej piątki, jak i kolejność organizatorów pozostała taka sama sam jak w poprzednim zestawieniu. „Warto jednak zwrócić uwagę, że dzięki umiarkowanej obniżce cen wycieczek w biurze Coral Travel przewaga tego organizatora w zakresie wielkości ujemnego odchylenia od poziomu referencyjnej rynkowej ceny ofertowej uległa zwiększeniu”.

Nieduży wzrost cen w tanich liniach Ostatnią część raportu autorzy poświęcają na krótkie omówienie wyników swojego badania cen biletów tanich linii lotniczych na loty do miejsc typowo turystycznych. Ilustrują je też wykresami, na których grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Zielone pole między nimi oznacza spadek cen, licząc rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie rejsy (tym razem 49 połączeń Ryanaira i 23 Wizz Aira), które występowały w obu sezonach jednocześnie.

W porównaniu z okresem sprzed dwóch tygodni ceny przelotów na trasach kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) Ryanaira pozostały na tym samym poziomie. W dłuższym okresie widoczny jest spadkowy trend cen, które znalazły się poniżej poziomu ubiegłorocznego, a roczna różnica między nimi stała się największa w tym sezonie.

„Niskie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich (pomimo wzrostu cen paliwa lotniczego, co na dłuższych trasach ma istotne znaczenie) może mieć związek z niepewną sytuacją epidemiczną na części wysp archipelagu, a to może mieć redukujący wpływ na popyt turystyczny na tym kierunku” – ocenia Traveldata.

W wypadku pozostałych kierunków ceny nieco wzrosły przy nadal znaczącej rocznej skali zniżek (191 złotych, czyli o ponad 24 procent).

W porównaniu z poprzednim sezonem w największym stopniu spadły średnie ceny rejsów do Hiszpanii, Grecji i Portugalii – o 269, 260 i 231 złotych. Mniejsze były spadki cen do Włoch – o 172 złote. Z kolei rejsy do Bułgarii potaniały jedynie o 42 złote.

Jeśli chodzi o loty Wizz Aira na Wyspy Kanaryjskie – opisuje Traveldata – to lata on obecnie cztery razy w tygodniu na Teneryfę, dwa z Katowic i dwa z Warszawy, oraz raz na Fuerteventurę, z Katowic. W ostatnich dwóch tygodniach ceny przelotów powróciły – po chwilowym dość dużym spadku – do poprzedniego, a nawet nieco wyższego poziomu, ale już czwarty raz były niższe od cen z poprzedniego sezonu. Widać tendencję do wzrostu – z 78 do 198 i 417, a ostatnio do 432 złotych.

Po umiarkowanym spadku przed czterema tygodniami obecnie ceny pozostałych kierunków ustabilizowały się na niższym poziomie (jedynie nieznaczny wzrost cen). Obecnie są one nadal znacząco niższe – o 215 złotych, czyli o ponad 20 procent – od cen sprzed roku.

W porównaniu z poprzednim sezonem, podobnie jak w poprzednim zestawieniu, najbardziej spadły ceny przelotów do Portugalii, Włoch, Hiszpanii – średnio o 300, 289, 285 złotych. Niewiele mniej do Bułgarii, o 267 złotych, a w jeszcze nieco mniejszej skali do Grecji – o 233 złote.