1800 niemieckich biur podróży zagrożonych upadłością

Analiza sytuacji branży w poszczególnych regionach kraju pokazuje, że o ile niebezpieczeństwo bankructwa dotyczy całych Niemiec, to najwięcej firm w kłopotach finansowych przybyło w Saksonii (plus 49 procent), Nadrenii-Palatynacie (plus 47 procent), Bremie (plus 42 procent) i w Szlezwiku-Holsztynie (plus 40 procent). O wiele lepiej pod tym względem jest w Turyngii (plus 7 procent) i Hamburgu (plus 9 procent).