Andryszak: Bez strategii internetowej wszyscy stracimy

Andryszak pyta retorycznie, czy za 20 lat nadal u agentów będą sprzedawane standardowe pakiety na dziesięć dni na Majorkę, na osiem dni do Antalyi, czy na sześć dni na Fuerteventurę, które dziś są kupowane przez większość klientów tych biur? – Jeśli nie skupimy się na internecie i nie zrealizujemy oczekiwań klientów, stracimy – argumentuje.

Jak mówi, rozumie emocje, które kwestia przechodzenia do sieci wywołuje wśród agentów turystycznych. Ale, zauważa, łatwiej argumenty o konieczności zmian trafiają do franczyzobiorców niż do przedsiębiorców współpracujących z TUI jako zupełnie zewnętrzne salony sprzedaży.