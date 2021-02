Piąty tydzień przecen w biurach podróży. 100-200 złotych różnicy

W spadkach cen wyjazdów przodowała Malta, na którą wyjazdy touroperatorzy przecenili średnio o 100 złotych. Mniej trzeba było zapłacić też na wypoczynek w śroku lata na Costa de la Luz i Costa del Sol – tam ceny spadły o 94 i 86 złote. Co ciekawe, we wszystkich tych trzech miejscach ceny przed tygodniem najbardziej wzrosły.

Najbardziej w skali roku i to piąty raz z rzędu wzrosła cena wyjazdu do Portugalii – o 110 złotych. Podrożały też Kos i Rodos – pierwsza o 59, a druga o 24 złote – wylicza raport.

„W ostatnim tygodniu ceny paliwa lotniczego nieco spadły, ale była to niestety nieduża zniżka i przejściowa. Ostatni powrót do wzrostów cen ropy może zakończyć 2-tygodniowy mini trend poprawy w zakresie kosztów wycieczek dla organizatorów” – komentują autorzy opracowania.

Jeśli chodzi o główne kierunki turystyczne, to największy spadek, licząc rok do roku, cen wycieczek widać było w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich i kolejny raz Egiptu. Średnie ceny były tam niższe o 125 i 103 złote. Mniejsze tym razem roczne przeceny objęły Grecję, w wypadku której średnia cena w porównaniu z poprzednim sezonem była niższa o 46 złotych. Jeszcze mniejsza różnica objęła Turcję – spadek o 6 złotych.

Z mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie najwięcej rok do roku potaniały wyjazdy na Majorkę i do Maroka – o 223 i 215 złotych. Mniejsze spadki dotyczyły wakacji na Cyprze, Malcie i w Tunezji – o 89, 72 i 50 złotych.

W zeszłym tygodniu najwięcej najtańszych ofert wyjazdu letniego do Egiptu znalazło się w ofercie Corala Travel i TUI Poland (po 6), do Grecji w Rainbow (11), TUI Poland (9) i Corala Travel (7), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (10), Rainbow (6) i Itaki (4), do Turcji w ofercie Corala Travel (9) i TUI Poland (6), do Tunezji Corala Travel (5) i Eximu Tours -(4), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).