Nekera otworzyła w Szwajcarii szkoły narciarskie

– Polscy instruktorzy będą do końca sezonu zimowego szkolili Polaków we wszystkich kategoriach wiekowych i na wszystkich poziomach zaawansowania w dwóch nowych szkołach w znanych szwajcarskich ośrodkach sportów zimowych – Grindelwald-Wengen i Arosa – mówi prezes Nekery Maciej Nykiel.

– W sumie mamy już osiem szkół narciarskich w Alpach, w tym we Włoszech i w Austrii, które prowadzimy wspólnie z najlepszymi w Polsce instruktorami ze Snowriders. Przygotowaliśmy we wszystkich regionach alpejskich Szwajcarii ponad 100 propozycji hotelowych, w takich kurortach jak Zermatt, Saas-Fee, Davos czy St. Moritz. We wszystkich regionach panują obecnie doskonałe warunki narciarskie – leżą trzy metry śniegu, a wszystkie wyciągi, hotele i stoki są codziennie otwarte – dodaje Nykiel.