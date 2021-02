Niemieckie biura podróży straciły ponad 60 procent przychodów

Niemiecki Urząd Statystyczny (Destatis) opublikował dane dotyczące przychodów tamtejszej branży turystycznej. Pod uwagę wziął okres od stycznia do września zeszłego roku. Okazuje się, że obroty biur podróży, agentów turystycznych i platform rezerwacyjnych były o 61 procent mniejsze, licząc rok do roku. Rynek najmocniej załamał się w drugim kwartale – od kwietnia do czerwca w tym segmencie przychody spadły o 91 procent. Trochę lepiej było w kolejnych trzech miesiącach, choć i tu spadek wyniósł 75 procent.

W hotelach i pensjonatach liczba noclegów była mniejsza o 40 procent – wpływ na to miały spadki odwiedzin gości krajowych (minus 31 procent) i zagranicznych (minus 72 procent). Lepsze wyniki zanotowali właściciele domów i mieszkań wakacyjnych – tu Destatis mówi wręcz o wzrośnie o 1 procent. Co prawda klientów z zagranicy było mniej – w sumie wykupili 1,8 miliona noclegów (minus 41 procent), ale dopisali goście krajowi (33,3 miliona noclegów, plus 5 procent). Podobnie było na kempingach – od maja do października klienci wykupili tam o 6 procent noclegów więcej (31 milionów goście krajowi, plus 15 procent, 2,1 miliona goście zagraniczni, minus 50 procent).