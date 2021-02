Sun & Fun Holidays zapowiada czartery na Samos

W sezonie Lato 2021 Sun&Fun oferuje wakacje na Krecie (region Chanii), Kos i Rodos. Nowością jest w tym zestawie Samos. Do wszystkich miejsc touroperator zamierza latać bezpośrednio czarterami z Katowic z innymi organizatorami. Jedynie na Samos wynajął samodzielnie od LOT-u boeinga ze 180 miejscami dla pasażerów. Pierwszy lot na wyspę planuje 4 czerwca.

– Jestem przekonany, że Samos będzie naszym atutem, zwróci uwagę klientów – mówi dyrektor generalny Sun & Fun Holidays Semir Hamouda. – Polacy szukają nowości, a wyjątkowe walory wypoczynkowe wyspy plasują ją wśród najpiękniejszych miejsc na wakacje w Europie. Co istotne, dzięki wielu hotelom oferowanym na wyłączność, w tym przede wszystkim Blue Style Resort, który jest naszym własnym obiektem, możemy zagwarantować na Samos bardzo atrakcyjne ceny.

Sun & Fun Holidays oferuje na Samos wypoczynek w 18 hotelach położonych w różnych częściach wyspy. Są to obiekty o standardzie od dwóch do pięciu gwiazdek w najpopularniejszych miejscowościach: Vatsalakia, Kampos, Kokkari, Pythagorion, Karlovassi, a także w stolicy, mieście Samos.

Zgodnie z opisem biura prasowego organizatora, hotel Blue Style Resort 4* leży blisko plaży i zarazem blisko centrum miasta Samos. To hotel klubowy, w którym biuro zapewnia polskojęzyczne animacje pod marką Croco Club dla dzieci i Blue Club dla całej rodziny. „Wizytówką [hotelu] jest też serwowana w formule all inclusive lub dwóch posiłków dziennie kuchnia” – czytamy w komunikacie. Obok pokojów standardowych obiekt ma też pokoje z dostępem do osobnego basenu.