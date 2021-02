Wakacje taniej niż przed rokiem, drożej niż przed tygodniem

W ostatnim tygodniu oferty letnich wyjazdów w biurach podróży podrożały o 19 złotych. Jeśli jednak oceniać je z perspektywy roku, to potaniały o 46 złotych. Przy tym koszty organizatorów wzrosły o 20 – 30 złotych na klienta – podaje w najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 2 i 8 sierpnia tego roku, czyli w szczycie sezonu letniego, wzrosła o 19 złotych – pokazuje badanie cen w biurach podróży (dane do porównań zebrane 28 stycznia), przeprowadzone przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata i zamieszczone w najnowszym jego raporcie. Poniżej dalsza część artykułu

Dla porównania – w poprzednich tygodniach cena spadła o 2, wzrosła o 4 i 11 złotych, a wcześniej spadła o 31 złotych.

W ostatnim tygodniu najbardziej urosły ceny wycieczek na hiszpańskie wybrzeża Costa del Sol, Costa de la Luz i na Maltę – średnio o 112, 90 i 83 złote.

W spadkach cen wyjazdów przodował Kos, w wypadku tej wyspy cena była mniejsza o 58 złotych. Mniejsze ceny Traveldata odnotowała też na wyjazdy na Majorkę i do Turcji Egejskiej – o 34 i 32 złote.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu pokazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony poniżej wykres.

W minionym tygodniu wycieczki we wszystkich kierunkach podrożały, z wyjątkiem Turcji, w której organizatorzy obniżyli je o 4 złote.

W największym stopniu w górę poszły ceny wycieczek do Bułgarii i Egiptu – o 26 i 16 złotych. Mniej dynamicznie rosły ceny podróży na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji – o 11 i 8 złotych.

Majorka, Malta, Teneryfa najbardziej w dół Porównanie średniej ceny imprezy z ceną sprzed roku, z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia, pokazało, że w tym roku była ona niższa od tej z poprzedniego sezonu o 46 złotych.

Jak te relacje kształtowały się we wcześniejszych tygodniach? W czterech ostatnich zestawieniach ceny były niższe od cen sprzed roku o 65, 66, 48 i 36 złotych.

Największe roczne spadki cen odnotowano w wypadku Majorki, Malty i Teneryfy – po 283 złote.

Najbardziej w skali roku, i to czwarty raz z rzędu, wzrosły ceny wyjazdów do Portugalii, o 204 złote, do Albanii, o 114 złote, i na Cypr – o 97 złotych.

Cena paliwa i wartość złotego wobec euro i dolara w ostatnim tygodniu nie pomagały organizatorom. Paliwo kosztowało 2,21 złotego za litr, czyli mniej o 14 procent niż z rok wcześniej. A złoty był już szesnasty raz z rzędu słabszy, licząc rok do roku w uśrednionych rozliczeniach turystycznych, co dawało różnicę 3,7 procent.

Sumaryczny wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się więc w przedziale 20 – 30 złotych.

Wśród wiodących kierunków największe roczne spadki cen wycieczek ponownie miały miejsce w wypadku Egiptu, – 85 złotych, licząc rok do roku. Niewiele mniejsze były tym razem roczne przeceny wakacji w Grecji – o 78 złotych.

Jeszcze mniejsza była roczna przecena wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny spadły o 51 złotych, i do Turcji – o 27 złotych.

Kolejny raz z rzędu jedynym z głównych kierunków ze wzrostem cen w ujęciu rocznym była Bułgaria, w wypadku której różnica cen wyniosła 29 złotych – odnotowuje Traveldata.

Jeśli chodzi o kierunki mniej uczęszczane, zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek miały miejsce w wypadku ofert wakacji na Majorce, Malcie i Maroku – o 283, 253 i 207 złotych. Mniej spadły ceny wycieczek do Tunezji – o 52 złote. Pozostałe kierunki w tym ujęciu drożały. Portugalia o 204 złote, Albania o 114 złotych, a Cypr o 97 złotych.

300 złotych mniej w Eximie Na lato ceny obniżył najbardziej Exim Tours, Rainbow i Coral Travel. Chodzi o odpowiednio 300, 225 i 220 złotych. Nieduże roczne zniżki Traveldata odnotowała też w TUI Poland i Sun & Fun – o 40 i 20 złotych. W pozostałych biurach podróży ceny wakacji były wyższe niż przed rokiem od 20 (biuro Grecos) do 230 złotych.

Z kolei w liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pozycji lidera znalazł się TUI Poland (56 ofert). Organizator ten wyprzedzał Rainbowa (28) i Exim Tours (24).

W ubiegłym tygodniu najwięcej najtańszych ofert wakacji w Egipcie przedstawiały Exim Tours, TUI Poland (po 5) i Coral Travel (4), w Grecji Rainbow i TUI Poland (po 8), Coral Travel (6) i Grecos (5), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (9), Rainbow (5) i Itaka (4), w Turcji Coral Travel (9) i TUI Poland (6), w Tunezji Exim Tours (4), TUI Poland i Coral Travel (3), w Bułgarii TUI Poland (3).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję w Tunezji i w Turcji, Rainbow w Grecji i w Tunezji, a biuro Exim Tours w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich – wyliczają autorzy.

Na koniec części raportu poświęconego cenom u touroperatorów Traveldata publikuje co tydzień tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom wyjazdy.

Skład czołowej piątki pozostał taki sam jak tydzień wcześniej. Zmianie uległa jedynie kolejność, a polegała ona na wymianie pozycji między Grecosem i Eximem Tours. Ten pierwszy z powodu podwyższenia cen przesunął się z pozycji drugiej na czwartą, a Exim Tours awansował z czwartej na drugą, co z kolei było skutkiem niedużej obniżki.

Wizz Air też obniża Traveldata śledzi też co tydzień ceny biletów w tanich liniach lotniczych. Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Zielone pole między liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach uwzględniono jedynie te rejsy (tym razem 49 połączeń w Ryanairze i 23 w Wizz Airze), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

Dla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) widoczna jest kontynuacja spadku cen. Czwarty raz w tym sezonie znalazły się one poniżej poziomu ubiegłorocznego, a roczna różnica stała się największa w tym sezonie.

Obniżanie cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie mimo wzrostu cen paliwa lotniczego może mieć związek z ponownym wzrostem skali zakażeń koronawirusem na niektórych wyspach archipelagu, co z kolei może mieć wpływ na popyt turystyczny na tym kierunku.

Na pozostałych kierunkach odnotowano stabilizację cen przy nadal dużej skali zniżek w odniesieniu do cen ubiegłorocznych (209 złotych, czyli o prawie 27 procent) co obrazuje znaczne zielone pole oznaczające spadek cen rok do roku.

W porównaniu z poprzednim sezonem w największym stopniu spadły średnie ceny rejsów do Bułgarii – o 335 złotych. Niewiele mniej do Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Grecji – o 288, 282, 273 i 246 złotych.

Kierunki kanaryjskie w tych liniach reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę – dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic. Ceny przelotów na tym kierunku po dłuższym okresie stabilizacji i poprzednim niewielkim wzroście wykazały teraz dość wyraźny spadek i już trzeci raz były niższe od cen z poprzedniego sezonu. utrzymują umiarkowany i względnie stabilny poziom i po raz drugi w tym sezonie stały się one niższe od cen sprzed roku. Różnica wykazuje tendencję do wzrostu (z 78 do 198, a następnie 417 złotych), na co wskazuje zielone pole.

Generalnie są już one znacząco, bo o 214 złotych, czyli o ponad 20 procent, niższe od cen sprzed roku.

W relacji z poprzednim sezonem podobnie jak w poprzednim zestawieniu najbardziej spadły ceny przelotów do Włoch – o 326 złotych. W mniejszej zaś skali i jednocześnie dość w podobnym stopniu spadły ceny rejsów do Grecji, Hiszpanii, Bułgarii i Portugalii – o odpowiednio 238, 232, 229 i 215 złotych.

Od pewnego czasu ceny przelotów do miejsc turystycznych w Ryanairze dość wyraźnie tanieją. Teraz dzieje się tak również w Wizz Airze. W połączeniu z niższymi od zeszłorocznych cen większości hoteli stwarza to bardziej konkurencyjną ofertę wyjazdów organizowanych samodzielnie, niż miało to miejsce przed rokiem. Mniej kosztowne są także oferty wycieczek z biurami podróży, ale skala ich przecen jest mniejsza.

Może to oznaczać mniejszą dynamikę odbudowy popytu w zorganizowanej turystyce wyjazdowej, gdyby wśród turystów w okresie post pandemicznym ustąpiły już obawy przed samodzielnymi wyjazdami wypoczynkowymi – zauważają na koniec autorzy raportu.