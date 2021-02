Niemieccy klienci biur podróży odpuścili zimę. Czekają już na lato.

Trwający do kwietnia sezon zimowy jest, z powodu ograniczeń, praktycznie zupełnie stracony. Klienci kupują wycieczki dopiero na Zielone Świątki, które w tym roku przypadają na 23 maja. Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszą się terminy wielkanocne – w to, że w tym czasie będzie można podróżować, w grudniu wierzyło niewiele osób – obrót z tytułu rezerwacji wyjazdów na Wielkanoc to tylko 9 procent całkowitego.