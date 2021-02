Rainbow dokłada Meksyk i przedłuża sezon na egzotykę do maja

Meksykański wypoczynek z Rainbowem można tak zaplanować, żeby spędzić na miejscu 10 lub 11 noclegów. Wyloty odbywać będą się naprzemiennie we wtorki i w soboty. Do wyboru jest kilkadziesiąt hoteli – od luksusowych po ekonomiczne, a wszystkie przy plażach półwyspu Jukatan.

Jak zapewnia touroperator w komunikacie „Meksyk to wakacyjny kierunek, który kochają zarówno Klienci, którzy chcą wylegiwać się na plaży i cieszyć urokiem sportów wodnych, Ci którzy szukają nocnego życia, a także Ci którzy chcą odbyć podróż w głąb historii Indian. To także podróż kulinarna do krainy ostrych papryczek i fenomenalnych tortilli”.

– Do Cancun będzie latać największa wersja samolotu Dreamliner, jaką dysponuje LOT. Maszyna zabiera na pokład prawie 300 pasażerów. Klienci mogą wybrać między klasą ekonomiczną a biznes. W samolocie będą też lecieć klienci innego biura podróży – wyjaśnia Szczechura.

Jak dodaje, ceny półtoratygodniowych wakacji rozpoczynają się od 5999 złotych za osobę.

Od turystów lecących do Meksyku nie jest wymagany test na zakażenie koronawirusem przed podróżą. W większości hoteli oferowana jest natomiast możliwość wykonania testu przed powrotem, co pozwala uniknąć kwarantanny po powrocie do kraju. Niektóre sieci hoteli oferują taki test wręcz za darmo – podkreśla Szczechura.