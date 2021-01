208 milionów złotych za wycieczki odwołane z powodu pandemii

UFG podsumował działalność Turystycznego Funduszu Zwrotów, do którego do 31 grudnia 2020 roku mogli składać wnioski o zwrot pieniędzy za odwołane z powodu pandemii wyjazdy klienci biur podróży. Wnioski składali też organizatorzy turystyki – dopiero połączenie dokumentów dwóch stron daje rezultat w postaci przelania pieniędzy.

Z tej ostatniej kwoty UFG wypłacił do dzisiaj ponad 208 milionów złotych, co stanowi prawie 80 procent wypłat.

Pozostała część wniosków ma być rozpatrzona w ciągu najbliższych tygodni – zapowiada UFG. I radzi, by podróżni zainteresowani statusem wniosków sprawdzali saldo rachunku bankowego wskazanego do zwrotu i zapoznawali się z komunikatami na swoich kontach w Portalu TFG, za pośrednictwem którego złożyli wnioski.

Wnioski, które jeszcze pozostały do oceny to m.in. takie, w których występują różnice w informacjach na temat liczby i wysokości wpłat poczynionych przez podróżnych, a danymi raportowanymi przez organizatorów. Wymagają poprawienia lub zweryfikowania. „Pozytywny wynik takiej weryfikacji oznacza skierowanie wniosku na kolejny etap, którym jest wypłata środków. Podróżny dowie się o tym dzięki zmianie statusu swojego wniosku widocznej na koncie po zalogowaniu się do Portalu TFG albo bezpośrednio dzięki pojawieniu się zwrotu na koncie. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji we wspomnianym zewnętrznym systemie termin rozpatrywania wniosku ulega wydłużeniu niekiedy do maksymalnego terminu przewidzianego

w ustawie. Mając na uwadze całkowity czas oczekiwania przez podróżnych na zwrot wpłaconych przez nich środków, Fundusz kontaktuje się na bieżąco z organizatorami imprez turystycznych celem potwierdzenia przez nich płatności otrzymanych od podróżnych” – czytamy w komunikacie.