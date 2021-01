TUI zatrudnia o jedną trzecią mniej ludzi. Przez pandemię

Latem 2020 roku koncern nie potrzebował tak wielu pracowników do obsługiwania klientów w wakacyjnych miejscach, co w latach poprzednich. Kiedy ograniczenia podróży były cofane, firma czasowo znów zatrudniała więcej ludzi. Niestety, z powodu kolejnych restrykcji, które dotknęły regiony narciarskie i ciepłe kierunki, jak Wyspy Kanaryjskie czy Egipt, ponownie trzeba było ograniczać zespół.

Rzecznik TUI wyjaśnia w rozmowie z dpa, że zmiany w liczbie zatrudnionych w firmach turystycznych są zjawiskiem normalnym. W okresach przed pandemią różnice wobec szczytu sezonu letniego dochodziły nawet do 15 tysięcy osób. Teraz, jak podaje dpa, do spadków przyczyniły się oczywiście skutki pandemii, a co za tym idzie redukcja programu wyjazdowego i zamknięcia hoteli, a także program oszczędności, który koncern musiał wdrożyć.