Sun & Fun zapłaci za testy turystów wracających z Egiptu

Klienci Sun & Funa wypoczywający w Egipcie będą mogli bezpłatnie zrobić test diagnostyczny na koronawirusa przed wylotem do kraju – zawiadamia biuro podróży w komunikacie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 stycznia negatywny wynik zwalnia z kwarantanny po powrocie do Polski.

Testowanie odbywać się będzie we wtorki w placówce w Hurghadzie, akredytowanej przez Ministerstwo Zdrowia Egiptu, do której turyści zostaną zawiezieni na koszt touroperatora. Na badanie muszą zabrać dokumenty podróży i kopie stron paszportu ze zdjęciem i stemplem potwierdzającym datę przylotu do Egiptu. Informacje o godzinie wyjazdu pojawiać się będą na tablicy Sun & Funa w każdym hotelu. Wyniki turyści dostaną we środę.