Traveldata: Wakacyjne ceny w dół, porównując rok do roku

Instytut Badań Rynku Turystycznego Travel jedenasty już raz przygotował porównanie cen wyjazdów z biurami podróży z wylotami w szczycie sezonu letniego 2021 roku, czyli w pierwszym tygodniu sierpnia (od 2 do 8 sierpnia). Traveldata zebrała dane do badania 21 stycznia i porównała je z cenami z 14 stycznia, a także z cenami zebranymi 23 stycznia zeszłego roku. Poniżej dalsza część artykułu

Na tej podstawie Instytut ocenił, że w minionym tygodniu średnia cena wycieczki spadła o symboliczną sumę 2 złotych. Potwierdziło to, że w ostatnich tygodniach ceny na lato w biurach podróży praktycznie zostały zamrożone. W poprzednich tygodniach cena wzrosła bowiem o 4 i 11 złotych, dopiero trzy tygodnie wcześniej spadły o 31 złotych, a w trzech jeszcze wcześniejszych średnia wzrastała o 11, 16 i 19 złotych.

W ostatnim tygodniu największa przecena objęła wyjazdy na Majorkę, o 84 złote, na Kos, o 45 złotych, i na Turecką Riwierę – o 42 złote.

We wzrostach cen wyjazdów ponownie przodowała Sycylia, tam wakacje zdrożały średnio o 115 złotych, na Półwyspie Chalcydyckim o 67 złotych i w Maroku – o 51 złotych – podają autorzy raportu.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony poniżej wykres.

W minionym tygodniu ceny wycieczek w dniach 2-8 sierpnia, wzrosły w wypadku Wysp Kanaryjskich o 15 złotych, a Grecji – o 5 złotych.

Na pozostałych kierunkach Traveldata odnotowała spadki cen. Stosunkowo nieduże na wyjazdy do Bułgarii i do Egiptu – o 7 i 8 złotych. Nieco większe do Turcji – o 20 złotych.

Paliwo już nie pomaga Porównanie tegorocznych cen do cen sprzed roku – wyloty w pierwszym tygodniu sierpnia – pokazało, że w tym roku średnia była niższa od średniej z poprzedniego sezonu o 65 złotych. W poprzednich zestawieniach ceny były mniejsze od cen sprzed roku o 66, 48 i 36 złotych, a w jeszcze wcześniejszym wyższe o 9 złotych.

Największy spadek, liczony rok do roku, cen wycieczek autorzy raportu odnotowali w wypadku Malty – o 281 złotych. Nieco mniejszy w odniesieniu do Majorki i Teneryfy – o 261 i 224 złote.

Najbardziej w skali roku, i to trzeci raz z rzędu, wzrosły ceny wyjazdów do Portugalii, o 140 złotych, a także na Lanzarote i do Albanii – o 63 i 30 złotych – relacjonują autorzy raportu.

Cena paliwa lotniczego i wartość złotego nie pomagały w ostatnim tygodniu organizatorom turystyki w zbijaniu kosztów – wskazują. Paliwo kosztowało 2,21 złotego za litr, co oznaczało spadek o 15 procent. Z kolei złoty był w ostatnim tygodniu słabszy o 4,4 procent wobec euro i dolara.

Wspólny wpływ tych czynników na średni koszt wycieczek zawierał się więc ostatecznie w przedziale 30 – 40 złotych.

„W drugiej połowie ostatniego tygodnia ceny ropy zaczęły wykazywać tendencje do nieśmiałych zniżek, co w zestawieniu ze wzrostem kursu eurodolara stwarza nadzieję do spadków cen paliwa i powrotu rocznej zmiany kosztu wycieczek w pobliże wartości neutralnych” – komentują eksperci z Traveldaty.

Największy spadek średniej ceny, licząc rok do roku, Traveldata zauważyła w wypadku wyjazdów do Egiptu – średnia cena była o 117 złotych niższa od ceny sprzed roku. Mniejsze, ale dość istotne były roczne przeceny obejmujące Grecję i Wyspy Kanaryjskie. Tu ceny spadły odpowiednio o 77 i 67 złotych. Umiarkowanie niższe ceny wycieczek niż przed rokiem miały oferty wakacji w Turcji – o 25 złote. Z kolei Bułgaria potaniała, rok do roku, o 16 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne zniżki wycieczek objęły Maltę i Majorkę – o 281 i 261 złotych. Znacząco mniejsze były roczne spadki cen wycieczek do Maroka i Tunezji – o 91 i 68 złotych. Nieznacznie, bo o 2 złote, wzrosły ceny wyjazdów na Cyp. A do Albanii i Portugalii ich ceny były wyższe o 30 i 140 złotych – podaje Traveldata.

Rainbow kolejny raz obniża najmocniej W porównaniach wycieczek, uwzględniających szczyt sezonu letniego autorzy raportu stwierdzili, że kolejny raz najbardziej ceny obniżył Rainbow – o 340 złotych. Znaczne zniżki zastosowały też Exim Tours i Coral Travel – o 270 i 255 złotych. Mniej przecenił oferty Grecos i Best Reisen, o około 150 i 90 złotych. A zupełnie nieznacznie, bo o 10 złotych, TUI Poland.

W pozostałych biurach podróży ceny były wyższe niż przed rokiem od około 120 do 220 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu Traveldata umieściła biuro TUI Poland (51 takich ofert), a za nim Rainbow (35) i Coral Travel (25 ofert).

W zeszłym tygodniu najwięcej najtańszych wyjazdów letnich do Egiptu proponowały Coral Travel i TUI Poland (po 5) i Exim Tours (4), do Grecji Rainbow (10), Coral Travel i TUI Poland (po 6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9), Rainbow (5) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (8) i TUI Poland (7), do Tunezji TUI Poland (4), Coral Travel i Exim Tours (po 3), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty) – wylicza Traveldata w raporcie.

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję w Tunezji i w Turcji, Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a Coral Travel w Grecji, Tunezji i w Turcji.

W ostatniej części materiału autorzy przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały imprezy turystyczne.

Skład pierwszej piątki i ich kolejność nie zmieniła się w porównaniu z zestawieniem z poprzedniego tygodnia. Jak wyjaśniają eksperci, wynikało to z niewielkich zmian cen wycieczek ogółem i w ofertach poszczególnych touroperatorów. Coral Travel powiększył w niewielkim stopniu przewagę nad pozostałymi biurami podróży, gdyż średnie ceny w jego ofercie nieznacznie spadły, podczas gdy u pozostałych w niewielkim stopniu wzrosły – wyjaśnia Traveldata.