Zmiany w kierownictwie Wakacje.pl. Odchodzi Ozga, przychodzi Zych

Na szczytach Wakacje.pl duże zmiany organizacyjne. Z zarządu odchodzi Damian Ozga, który odpowiadał za produkt i za rozwój sieci franczyzowej. Ozga stworzył wcześniej sieć agencji turystycznych My Travel. Firmę sprzedał w 2018 roku Wakacjom.pl, jednocześnie wszedł do władz tej spółki. Jak czytamy w komunikacie firmy, odejście Ozgi z zespołu zarządzającego jest wynikiem umowy jaką zawarto z nim w maju 2018 roku, kiedy Wakacje.pl przejęły My Travel.

Poniżej dalsza część artykułu