ABTA: Turystyka potrzebuje planu wychodzenia z pandemii

ABTA zwraca się z apelem do rządu Wielkiej Brytanii, by podał więcej szczegółów, w jaki sposób będą znoszone ograniczenia w podróżowaniu, kiedy już uda się zapanować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju.

– W związku ze stale pojawiającymi się informacjami o nowych wariantach wirusa za granicą, a także o znacznej liczbie zachorowań i zgonów w Wielkiej Brytanii, zrozumiałe jest, że rząd podejmuje kroki niezbędne do walki z pandemią – mówi prezes ABTA Mark Tanzer, cytowany przez brytyjski portal branży turystycznej Breaking Travel News. Jako przykład tych działań Tanzer podaje obowiązek wylegitymowania się negatywnym wynikiem testu na covid-19 przy wjeździe do Anglii. Branża zastanawia się jednak, czy zostaną one zniesione, gdy sytuacja będzie opanowana. Na razie rząd zaznaczył jedynie, że pod koniec obowiązywania rozporządzenia, zgodnie z którym od 18 stycznia do co najmniej 15 lutego Anglia, a później cała Wielka Brytania zawieszą korytarze turystyczne, ponownie przeanalizuje sytuację.