Raport: Zastój w cenach wakacji. 38 zł między Grecją i Egiptem

W ostatnim tygodniu ceny wyjazdów letnich z biurami podróży zmieniły się tylko symbolicznie. Zmieściły się między plus 16 złotych za Grecję a minus 22 złote za Egipt – podaje w swoim raporcie Traveldata.

4 złote – tyle w minionym tygodniu wzrosła średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 2 i 8 sierpnia – informuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w najnowszym raporcie z badania cen ofert trouroperatorów. Poniżej dalsza część artykułu

To minimalna zmiana, w poprzednich badaniach ceny wzrosły bowiem o 11 i spadły o 31 złotych, a w trzech jeszcze wcześniejszych średnie ceny wzrastały o 11, 16 i 19 złotych.

W ostatnim tygodniu najbardziej zdrożały wycieczki na Sycylię, o 114 złotych, na Korfu, o 51 złotych, i na półwysep Chalcydycki, o 51 i 35 złotych.

W spadkach cen wyjazdów przodowała natomiast Malta (przed tygodniem ceny wzrosły tam najbardziej), na której cena wakacji zmalała o 160 złotych. Taniały też, podobnie jak przed tygodniem, Sardynia i Cypr – o 95 i 49 złotych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawia na wykres poniżej.

W minionym tygodniu ceny wycieczek dla wylotów między 2 i 8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem, wzrosły jedynie w wypadku Grecji i Turcji – o 16 i 7 złotych. Pozostałe kierunki taniały, przy czym stosunkowo niedużo na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii, o 15 i 17 złotych, a nieco więcej do Egiptu – o 22 złote.

Słaby złoty nie pomaga organizatorom To samo badanie średniej ceny imprez turystycznych i porównanie cen z tymi sprzed roku (wylot w pierwszym tygodniu sierpnia) pokazało, że średnia cena tegoroczna była mniejsza od średniej z poprzedniego sezonu o 66 złotych – notuje Traveldata.

W poprzednich dwóch zestawieniach ceny były mniejsze od cen sprzed roku o 48 i 36 złotych, a we wcześniejszym wyższe o 9 złotych.

Największe roczne spadki cen wycieczek Traveldata odnotowała w wypadku Malty – o 297 złotych. Nieco mniej staniały wakacje na Majorce i w Maroku – o 231 i 221 złote.

Najbardziej w ciągu roku i to trzeci raz z rzędu wzrosły ceny wyjazdów do Portugalii i na Kos – tym razem średnio o 147 i 77 złotych. W niewiele mniejszej skali podniosły się ceny wycieczek do Albanii – o 52 złotych.

Jak kształtowały się w ostatnim tygodniu dwa istotne czynniki decydujące o kosztach organizatorów wyjazdów? Traveldata porównała ceny paliwa i walut z tego i zeszłego roku.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,13 złotych za litr, co oznacza że była niższa o 20,8 procent. Z kolei w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty tracił 4,9 procent. Sumaryczny wpływ tych elementów na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nie sprzyjał więc organizatorom i zawierał się w przybliżeniu w przedziale 15 – 25 złotych.

Jeśli porównać ceny rok do roku, największe spadki ponownie objęły wyjazdy do Egiptu, gdzie średnie ceny były o 150 złotych niższe od cen sprzed roku. Mniejsze były roczne przeceny Wysp Kanaryjskich i Grecji, – ceny spadły o 74 i 49 złotych. Nieznacznie niższe niż przed rokiem były też w odniesieniu do wakacji w Turcji – o 4 złote.

Kolejny raz z rzędu jedynym kierunkiem, w którym w ujęciu rocznym ceny wzrosły była Bułgaria, średnia zmiana wyniosła 16 złotych.

W wypadku mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek, jak ustaliła Traveldata, miały miejsce w odniesieniu do podróży na Maltę, Majorkę i do Maroka – spadek o 297, 231 i 221 złotych. Mniejsze różnice roczne były w wypadku ofert wypoczynku na Cyprze i w Tunezji – minus 93 i 34 złote.

Z kolei kierunkami wyższych cen niż przed rokiem były Albania i Portugalia – o 52 i 147 złotych.

Rainbow opuścił najwięcej Jeśli na ceny spojrzeć przez pryzmat poszczególnych biur podróży, najbardziej obniżył je, licząc rok do roku, Rainbow – o 345 złotych. Znacznie taniej sprzedawały też swoje oferty Exim Tours i Coral Travel – o 285 i 270 złotych. Nieco mniejsze zniżki miały Grecos i Best Reisen – o 175 i 160 złotych.

W pozostałych biurach podróży ceny były wyższe niż przed rokiem od 15 (TUI Poland) do 220 złotych.

W liczbie najniższych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli na pierwszych miejscach znalazły się TUI Poland (51 ofert), Rainbow (38) i Exim Tours (21 ofert).

Traveldata porównała też ceny, wyszukując te najniższe, według poszczególnych kierunków i touroperatorów. Okazało się, że w zeszłym tygodniu najwięcej najtańszych wakacji w Egipcie miały TUI Poland (7) i Exim Tours (5), w Grecji Rainbow (11), Coral Travel (7) i Grecos (6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (9), Rainbow (5) i Itaka (4), w Turcji Coral Travel (8) i TUI Poland (7), w Tunezji TUI Poland (4) i Exim Tours (3), a w Bułgarii TUI Poland (3).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocnił swoją pozycję w Egipcie, w Tunezji i w Turcji, Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a Coral Travel w Grecji, Tunezji i w Turcji.

W kolejnej części materiału autorzy raportu zamieścili tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały imprezy turystyczne. Chociaż skład czołowej piątki pozostał ten sam co przed tygodniem, to jednak nastąpiła zmiana – pozycjami drugą i trzecią zamieniły się Grecos i TUI Poland. Ten pierwszy awansował na pozycję wicelidera dzięki umiarkowanej obniżce cen w ostatnim tygodniu, podczas gdy w drugim biurze ceny nie uległy praktycznie zmianie – wyjaśnia Traveldata.

Niskie ceny sondują rynek Na koniec raportu eksperci z Traveldaty przedstawiają wyniki swoich badań dotyczących cen biletów w tanich liniach lotniczych. Jak piszą, w Ryanairze przeważały ostatnio spadki cen, a w Wizz Airze większość cen się nie zmieniła. Przedstawili to w formie graficznej.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego 2021 roku, a cieńsza rok wcześniej, czyli w sezonie letnim 2020 roku. Zielone pole oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (53 połączenia w Ryanairze i 23 w Wizz Airze), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

W Ryanairze w największym stopniu spadły ceny rejsów do Grecji i Hiszpanii – średnio o 276 i 232 złote. Nieco mniejsze i podobne co do wielkości zniżki miały miejsce na kierunkach włoskich i portugalskich – o 119 i 112 złotych. Zdecydowanie zaś najmniejszy był spadek cen przelotów do Bułgarii, jedynie o 9 złotych.

W Wizz Airze w porównaniu z poprzednim sezonem najbardziej spadły ceny przelotów do Włoch, o 232 złote, do Bułgarii, o 179 złotych, i do Hiszpanii – o 150 złotych. W najmniejszym stopniu staniały w okresie ostatniego roku podróże lotnicze do Portugalii – średnio o 47 złotych – odnotowuje Traveldata.

Źródło: Traveldata

„Od pewnego czasu ceny przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair wykazują tendencję do dość regularnych spadków. Ma to najprawdopodobniej związek ze słabszym niż to pierwotnie oceniano popytem, który może być hamowany niekorzystnym rozwojem bieżącej sytuacji pandemicznej, która stwarza realne ryzyko odsuwania się w czasie powrotu bezpiecznych podróży lotniczych na kierunkach turystycznych.

Jak już zaznaczaliśmy w materiale sprzed dwóch tygodni możliwe, że spadające ceny mogą być też oznaką rozsądnego sondowania obecnej (innej niż zazwyczaj) cenowej elastyczności popytu w ruchu lotniczym w ramach przygotowań do zapowiadanej przez tego przewoźnika silnej konkurencji (ewentualnie wojny) cenowej w okresie postpandemicznym” – komentują na zakończenie autorzy.