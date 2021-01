"Pomoc dla TUI wzmocni zaufanie do branży turystycznej"

Zdaniem szefowej stowarzyszenia agencyjnego VUSR Mariji Lindhof zwiększy to zaufanie klientów do firmy, ponieważ umowa zakłada, że skarb państwa może przejąć 25 procent udziałów przedsiębiorstwa. Turyści będą mieli pewność, że ich pieniądze są zabezpieczone – pisze niemiecki portal branży turystycznej Travel Talk.

Lindhof odniosła się też do trzeciego pakietu pomocowego przygotowanego przez niemiecki rząd. Branża czeka na zmiany w zapisach programu – chodzi o to, by można było starać się o rekompensatę za utracone prowizje i marże. VUSR, jak inne organizacje, chce, by podstawą do wyliczenia ich wielkości były wyniki z 2019 roku, bo w pierwszej połowie zeszłego roku podróży prawie nie było.