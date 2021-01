Brytyjskie biura podróży: Wyjazdy z nami bezpieczniejsze

Ostatnie miesiące były trudne dla wszystkich, a koronawirus prawie uniemożliwił podróżowanie po Wielkiej Brytanii i za granicę. Dlatego tak ważne jest, by zarezerwować długo wyczekiwane wakacje u profesjonalisty – tymi słowy organizacja branży turystycznej ABTA przekonuje klientów, by kupowali wyjazdy u jej członków.

To element stałej kampanii pod hasłem „Rezerwuj bezpiecznie” organizowanej o tej porze roku. W tym roku do udziału w niej ABTA poprosiła 12 swoich członków, agentów turystycznych, touroperatorów i atrakcje turystyczne, aby w filmie prezentowanym w internecie tłumaczyli, dlaczego warto skorzystać z usług ekspertów .

Członkowie ABTA są profesjonalnymi doradcami turystycznymi, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomogą wybrać najlepszą ofertę. Bez względu na to, czy klient chce spędzić tydzień na plaży, jest żądny przygód czy poszukuje miejsca na weekendowy wypad, zawsze może liczyć na fachową pomoc. Dzięki temu, że sprzedawcy odwiedzili miejsca, do których wysyłają klientów, a nierzadko sami w nich przez jakiś czas mieszkali, mogą podpowiedzieć, jak poczuć prawdziwego ducha miejsca.

W kontekście bieżącej sytuacji przedstawią też obowiązujące regulacje i wymagania związane z podróżą . Pomogą też załatwić formalności związane z przepisami wjazdowymi i wizowymi, co w wypadku Wielkiej Brytanii ma znaczenie szczególne po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie.

Klienci mają też pewność, że wycieczki do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego są chronione finansowo. Jeśli organizator w tym czasie zbankrutuje, wyjazd albo się odbędzie, albo klient dostanie z powrotem pieniądze.

Turyści mogą też liczyć na pomoc w kryzysowych sytuacjach. W pandemii biura należące do ABTA dużo pracowały, zmieniając rezerwacje, organizując klientom powroty czy wyszukując oferty na zamianę. Nawet jeśli zdarzało się, że klienci nie mogli dojść do porozumienia z biurami podróży, mogli skorzystać z pomocy organizacji w załatwianiu reklamacji, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas.