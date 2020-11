Firmy autokarowe protestują w całej Polsce

Protest poparła powstała niedawno Polska Rada Turystyki, złozona z kilkudziesięciu organizacji branży turystycznej. „Mimo starań przewoźników, a także wielu osób i organizacji związanych z sektorem turystyki, polski rząd pominął nas w najnowszej tarczy antykryzysowej. Nie pomogły liczne pisma ani akcja protestacyjna w Warszawie 30.10.2020, nie pomogły lokalne działania, mające na celu zwrócenie uwagi na to, w jak dramatycznej sytuacji znalazła się turystyka. Rządzący nie słyszą apeli i próśb, więc jedyne co pozostaje to użycie środków słusznego protestu. (…) Firmy sektora turystycznego solidarnie od lat wpłacają podatki do kasy Państwa, zatrudniają często jedynych żywicieli rodzin. Liczymy, że tymi protestami zostaną obudzone sumienia naszych Posłanek i Posłów oraz Ministrów a turystyka znajdzie się we wszystkich działaniach pomocowych przewidzianych dla innych sektorów polskiej gospodarki” – czytamy w komunikacie Rady (pisownia oryginalna).