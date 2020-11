Pogrzeb autokarowych przewoźników

Sytuacja jest klarowna dla banków. Windykują autobusy, od których przedsiębiorcy nie płacą rat kredytowych lub leasingowych. Zabranych autobusów na placach leasingowych jest bardzo dużo i sprzedawane są za połowę ceny. Instytucje finansowe też nie mają co robić z niepotrzebnym taborem. – Banki nie chcą dawać nam kredytów, bo nie mamy przychodów. Zastawiliśmy domy i mieszkania, ale własne fundusze już nam się kończą . Bez pomocy państwa nie dotrwamy do kolejnego sezonu – przekonuje Kamil Lubański z firmy KL Team.

– Od lipca 2020 roku prowadzimy z ARP przygotowanie do przejęcia finansowania dwóch autokarów. Dotarliśmy do momentu, w którym pozostało jedynie podpisać umowę. Okazało się, że cała procedura służyła jedynie stworzeniu alibi dla ARP. W odpowiedzi prezesa zarządu z dnia 4 listopada 2020 roku otrzymaliśmy informację, że ARP nie udzieli finansowania ponieważ w 2019 roku spółka została wpisana do KRD przez jednego z kontrahentów i na tej podstawie ARP ma podstawy podejrzewać, że może wystąpić problem z obsługą leasingu. Tymczasem spółka nie posiada żadnych nieuregulowanych zobowiązań, nie zalega w ZUS i US, jest w pełni wiarygodna finansowo i ma aktywne i przedłużane finansowanie w bankach, co wymaga pozytywnej oceny finansowej – zapewnia Sućko.