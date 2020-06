Niemieckie firmy transportowe dostaną 170 milionów euro

Scheuer ogłosił, że rząd dołoży do bieżącego budżetu dodatkowe 170 milionów euro, prawdopodobnie Bundestag przyjmie projekt za dwa tygodnie. To by oznaczało, że pomoc finansowa byłaby dostępna już w lipcu. – W ostatnich tygodniach wasza działalność stanęła – mówił minister. Firmy nadal musiały jednak płacić za pojazdy zakupione w ostatnich latach. Koszty utrzymania muszą zostać zrekompensowane. – Dostałem dziś na to pozwolenie od kanclerz i wicekanclerza – zapewnił. Firmy otrzymają wsparcie po złożeniu wniosku.