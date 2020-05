FlixBus wraca na polskie drogi

28 maja autobusy FlixBusa zaczną kursować z Warszawy do Zakopanego, z Warszawy do Bonn i Hamburga, ze Szczecina do Berlina, z Medyki do Bremy i Amsterdamu – informuje spółka FlixMobility w komunikacie. Tymi sześcioma liniami będzie można dotrzeć w sumie do ponad 30 miast, w tym 14 w Polsce (między innymi do Wrocławia, Krakowa, Katowic, Poznania, Kielc, Rzeszowa, Przemyśla) oraz 19 w Niemczech i Holandii (między innymi do Hanoweru, Dortmundu, Drezna).

