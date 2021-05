Rzecznik MŚP: Trzeba znieść limit pasażerów dla najmniejszych przewoźników Fot. materiały prasowe

Nelly Kamińska

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami związanymi z epidemią małe pojazdy przewożące od siedmiu do dziewięciu pasażerów łącznie z kierowcą mogą zapełnić się tylko w połowie. Rzecznik MŚP w kolejnym piśmie do ministra zdrowia wskazał, że to ograniczenie powinno zostać zniesione.