FlixBus: 2020 rok zabrał nam prawie połowę pasażerów

Autobusy FlixBusa Polska pokonały łącznie ponad 26 milionów kilometrów, zużywając około 7,5 milionów ton paliwa. Latem rozkład przewoźnika liczył ponad 120 tras krajowych i 110 europejskich, między innymi do Niemiec, Francji, Czech, na Węgry, do Włoch i Chorwacji. Ponadto w tym czasie polski oddział FlixBusa uruchomił nowe połączenia na Litwę, Łotwę, do Estonii i na Ukrainę.

– Pomimo ograniczonych możliwości kursowania wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, akcyzy, składek ZUS i US oraz dostępu do infrastruktury wyniosły ponad 32 miliony złotych. Przy pełnej realizacji planu, który zakładaliśmy na rok 2020, byłoby to aż o 57 milionów złotych więcej – mówi dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich Michał Leman. – Liczymy, że w tym roku będziemy w stanie nie tylko przywrócić w pełni dawną ofertę, ale kontynuować jej rozwijanie. Pomóc nam w tym może zniesienie limitu 50 procent miejsc w transporcie publicznym, który, jak potwierdza wiele badań, jest bezpieczny – dodaje.