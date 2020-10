Airbnb – giełda receptą na kryzys

Firma przygotowała już i złożyła dokumenty konieczne do startu na NASDAQ ( National Association of Securities Dealers Automated Quotations) – informuje Reuters. 3 miliardy dolarów, jakie chce zebrać od inwestorów potrzebuje, by przetrwać kryzys wynikający z pandemii, której pierwsze miesiące przyniosły spadek biznesu z powodu zamrożenia ruchu turystycznego i podróży biznesowych. Jak podała wcześniej firma, w tym roku liczy się ona ze spadkiem przychodów o 50 procent w porównaniu z rokiem 2019.

Poniżej dalsza część artykułu