Urlopowicze czekają na bony

Według wcześniejszych prognoz Sun & Snow poziom rezerwacji apartamentów w polskich kurortach w lecie w tym roku to około 80-95 procent, czyli podobnie jak w ubiegłym roku. – Zainteresowanie to potwierdza badanie wśród osób preferujących wypoczynek w kraju. Aż 94 procent ankietowanych zadeklarowało chęć spędzenia tegorocznego urlopu w Polsce – podają przedstawiciele Sun & Snow. – Jednocześnie zaledwie 26,4 procent badanych deklaruje, że ma już rezerwację, a 29,5 procent chce zarezerwować pobyt na miesiąc przed planowanym przyjazdem. Zwlekać do ostatniej chwili będzie 16 procent badanych. Pozostałe 28,1 procent to osoby, które zaczekają z rezerwacją do około 2 tygodni przed planowanym urlopem.