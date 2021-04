Wirtualny spacer wśród watykańskich arcydzieł

To wirtualne zwiedzanie daje posmak realnego spaceru po przestrzeni wystawy, na pełne otwarcie której czekamy po lockdownie.

Pokaz łączy opowieść o życiowej drodze Karola Wojtyły, która zaprowadziła go do Watykanu, naukach Jana Pawła II i jego pielgrzymkach do Ojczyzny z prezentacją wyjątkowych dzieł sztuki z Muzeów Watykańskich i kolekcji znajdujących się w Polsce.

Szczególną uwagę zwraca na rolę kultury i sztuki w życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

- W „Liście do artystów” w 1999 mówił, że artystą ma być każdy z nas, dlatego, że każdy z nas dostał zadanie, aby ze swojego życia uczynić dzieło sztuki. – przypomina kuratorka wystawy Beata Gadomska. - Nie mam wątpliwości, że mamy na tej wystawie dzieła artystów, którzy przekroczyli swoim talentem granice nieśmiertelności. – dodaje.