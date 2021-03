Arcydzieła z muzeów trafią na aukcję

Z wyłożonymi parkietem, wysokimi salami muzeów słusznie kojarzymy najcenniejsze narodowe zbiory, jednak nie zawsze mamy świadomość, że niektóre z tych arcydzieł stanowią depozyty prywatnych kolekcjonerów. W środę 10 marca w warszawskim domu aukcyjnym Libra przeprowadzona zostanie pierwsza na krajowym rynku licytacja, na którą zgromadzone zostały wyłącznie dzieła, które zwiedzający oglądać mogli w najbardziej renomowanych galeriach i muzeach. Spośród zaledwie piętnastu obiektów z tak istotną historią wystawową najwyższą szacowaną wartość ma surrealistyczny obraz Marka Włodarskiego eksponowany właśnie przez stołeczne Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Spodziewana cena obiektu przekracza, zdaniem ekspertów, próg miliona złotych, głównie ze względu na informację, że wszystkie pozostałe prace Marka Włodarskiego z tego okresu najpewniej nigdy nie opuszczą muzeów.

- Tak naprawdę trudno przewidywać cenę, kiedy oglądamy bez wątpienia najcenniejsze dzieło artysty w obiegu, jedyny przedwojenny surrealistyczny obraz olejny, który pozostał w prywatnych rękach. Mimo że w środę najpewniej zmieni właściciela, do maja pracę podziwiać będzie można na wystawie Marka Włodarskiego w Warszawie, a następnie przewieziona zostanie na ekspozycję czasową w Muzeum Narodowym we Lwowie. Jedyne, co można w tym przypadku szacować z pewnością, to że niezależnie od ceny na nadchodzącej aukcji, po muzealnych wystawach wartość dzieła będzie znacznie wyższa niż obecnie - komentuje Iwona Wojnarowicz z przygotowującej licytację Libry. „Pożegnanie żołnierza”, bo tak zatytułowany jest unikatowy obraz, łączy w sobie rozwijający się na oczach malarza francuski surrealizm z wątkiem ściśle lokalnym, przewijającym się w lwowskich wojskowych melodiach. Wysuwający się z dziwnych, wijących się obręczy żołnierz wyrusza w niepewną drogę, pozostawiając za sobą coraz bardziej abstrakcyjne, rozpływające się widoki.



Kolaż z kości

Kierując się tropem wystawowym, na tej samej ekspozycji co „Pożegnanie żołnierza” prezentowany jest obecnie równie rzadki obraz Erny Rosenstein - malarki, która, podobnie jak Marek Włodarski, przetrwała nieopisany koszmar zagłady. Wyceniane w przedziale 250-300 tys. zł płótno pokryte połyskującą temperą to jedyna znana ekspertom praca artystki w duchu - tylko pozornie - socrealistycznym. Rozgrywająca się w komunistycznie czerwonym wnętrzu scena, której patronuje umajony flagą portret Bieruta, przedstawia samą malarkę otrzymującą partyjną naganę za odmówienie reżimowi twórczej laurki. Poza słuchającą artystką oraz postacią wygłaszającą w jej obronie przemowę, w centralnej części obrazu widać dwóch naradzających się działaczy - co ich wyróżnia? Płaska, poszarzała maska, odbierająca wyraz twarzy. Subtelnie przemycony, malarski komentarz artystki pod adresem marionetek na usługach władzy.



- Oprócz tego jedynego zachowanego pastiszu, prace Erny Rosenstein odwołują się najczęściej do świata nierzeczywistego, realiów znanych ze snów, nierzadko przywołujących też wojenną traumę. Spośród artystów o jednakowo dramatycznych doświadczeniach, na aukcji przykuwa uwagę sylwetka Jonasza Sterna, który ocalał wyłącznie dzięki upadkowi w momencie masowego rozstrzelania. Przewidziane na licytację „Strefy” wykonane z dekoracyjnie ułożonych, zwierzęcych kości, można obecnie oglądać na ekspozycji stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie - dodaje Iwona Wojnarowicz. Wstrząsającym, choć oszczędnym w środkach wspomnieniem wojny są również ołówkowe zarysy niknących postaci autorstwa Władysława Strzemińskiego, głównego bohatera filmowych „Powidoków”. Datowany na 1940 r. rysunek „Jedyny ślad” z cyklu „Deportacje” licytowany będzie od progu 100 tys. zł - wystawiany był w Zachęcie, natomiast powstały na jego postawie kolaż trafił do zbiorów instytutu Jad Waszem.





Sztuką w ZOMO

Ciągnąc rozpoczęty obrazem Erny Rosenstein wątek zwracania się przeciwko opresyjnym systemom, warto zwrócić uwagę na jedną z barwniejszych prac w katalogu środowej aukcji: „Strażnika” osławionego Jerzego Ryszarda (Jurry’ego) Zielińskiego. Jaskrawy jak amerykański pop-art, dwumetrowy olej z 1970 r. będzie największym w historii obrazem autora, który trafi do aukcyjnego obiegu - znajdując się jednocześnie na ekspozycji stałej toruńskiego Muzeum Okręgowego. Pulsująca soczystą czerwienią i nasyconą miętą praca z reprezentacyjnie ujętym kogutem pochodzi z cyklu „Zmowa rajskich banitów”, a więc wyrzutków, jakimi czuć mogli się sami artyści wykluczani przez system. Kolorowe ptaki, jak z plakatów reklamujących egzotyczne wakacje, tyle że odmian lokalnych i w czasach siermiężnego, wielkopłytowego pejzażu.

Kilkanaście lat później, w roku 1982, powstał olejny obraz „Kamień bronią ludu”, który w aukcyjnym katalogu Libry ma spodziewaną wartość z przedziału 180-220 tys. zł. Eksponowany na wystawie Muzeum Narodowego w Krakowie dramatyczny, smolisty w kolorycie manifest Edwarda Dwurnika komentowany powinien być właściwie jako malarstwo patriotyczne, żywo reagujące na stłumienie protestów w katowickiej kopalni „Wujek”. Jak podkreślał sam Edward Dwurnik - powszechnie kojarzony z niebieskimi widokami miast widzianych jak z szybowca - „Kamień bronią ludu” jest dziełem szczególnym w jego dorobku, które po własnym odejściu z góry oglądałby najchętniej w muzeum.

