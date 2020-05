Muzeum Narodowe w Warszawie znów można zwiedzać

Los innych projektów nie jest jeszcze przesądzony. – Prezentacja dzieł Anny Bilińskiej, wystawa chopinowska i wystawy czasowe w Oddziałach MNW to projekty, w które włożyliśmy bardzo dużo pracy. Uwzględniając realia, będziemy dążyli do ich realizacji w przyszłości. – zapowiada Łukasz Gaweł, p.o. dyrektora MNW.

Jak zwiedzać

Udostępnione obecnie ekspozycje MNK czynne są od wtorku do niedzieli, w godzinach 10 -16. Muzeum zachęca do zakupu biletów online i wprowadza nowy bilet wstępu, który upoważnia do dwóch wizyt w muzeum w ciągu tygodnia. Wiążę się to z rotacyjnym harmonogramem otwarcia wystaw z powodu bezpieczeństwa. W środę i sobotę będzie można oglądać zbiory na parterze w Galerii Faras i Galerii Sztuki Średniowiecznej, a w czwartek, piątek i niedzielę wyłącznie ekspozycje na pierwszym i drugim piętrze w Galerii Sztuki Dawnej, Galerii Sztuki XIX Wieku i Galerii Wzornictwa Polskiego.

We wtorki galerie są otwarte naprzemiennie. 12 i 19 maja oraz 9 i 16 czerwca można zwiedzić wyłącznie galerie znajdujące się na parterze. Pozostałe galerie, na pierwszym i drugim piętrze, będą otwarte 26 maja oraz 2, 23 i 30 czerwca. Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.