CSW - tak wiele manifestów, snów i nadziei…

Tytuł wystawy „O wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku”, zainspirował napis, który w połowie lat 90. na fasadzie Zamku Ujazdowskiego umieścił Lawrence Weiner. Jego zdanie brzmiało podobnie, ale nieco inaczej: „O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku”. Było widoczne na elewacji aż przez 16 lat, do czasu jej renowacji.

To bardzo trafna ocena energii Zamku Ujazdowskiego, w którym dotychczas co roku odbywało się po kilkadziesiąt wystaw. Szczególnie za dyrekcji Wojciecha Krukowskiego, pierwszego dyrektora CSW i autora jego głównej koncepcji artystycznej, było to miejsce kipiące energią i przybliżające nas do światowej sztuki. Wojciech Krukowski nadał mu rozmach i razem z zespołem stworzył dla Centrum oryginalną formułę czerpiąc z doświadczeń alternatywnego nurtu sztuki. Mimo że brakowało pieniędzy i trzeba było pokonać obiegowe schematy myślenia, zapraszani przez niego współcześni artyści sprawiali, że Zamek stał się naprawdę centrum sztuki i gorących dyskusji.