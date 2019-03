Ekscytujący klasycy Jacek Malczewski, Autoportret jako Chrystus Desa

„Powitanie stepu” (1878-79) Józefa Brandta to reprezentatywne dzieło artysty, oddające jego fascynację stepami Ukrainy. A jednocześnie zupełnie wyjątkowe, bo to jedyna zachowana kompozycja z czterech wersji „Powitania stepu”, jakie namalował. Jest to scena rodzajowa, przedstawiająca rozśpiewany i roztańczony pochód Kozaków, dla której inspiracją miał być wiersz romantycznego poety Józefa Bohdana Zaleskiego. Z kolei płótno Brandta ożywiło wyobraźnię Henryka Sienkiewicza, gdy opisywał w „Trylogii” pochód wojsk z Bohdanem Chmielnickim i Tuhaj-bejem na czele.