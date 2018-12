Merkel nie steruje już CDU, robi to za nią AKK

CDU – największa partia polityczna – przygotowuje się do zmian, w czym spory udział będzie miał urodzony w Szczecinie jej sekretarz generalny Paul Ziemiak.

Co jest dobre, będzie kontynuowane, a co wymaga zmiany, zostanie zmienione – w tak enigmatyczny sposób tłumaczyła telewizji ARD Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), nowa szefowa CDU, przyszły kurs partii.

Poniżej dalsza część artykułu

Na zakończonym w sobotę zjeździe CDU pokonała swych konserwatywnych konkurentów do fotela następczyni Angeli Merkel: starego wygę partyjnego Friedricha Merza oraz Jensa Spahna, polityka młodego pokolenia, obecnego ministra zdrowia w rządzie Merkel.

– Wraz z wyborem Kramp-Karrenbauer partia uniknęła zerwania z erą Merkel. Zadaniem AKK jest obecnie zjednoczenie obozu – skomentował celnie „Der Spiegel" zmianę warty na szczycie największego niemieckiego ugrupowania politycznego.

Jednoczenie skrzydeł partyjnych AKK rozpoczęła już w Hamburgu, rekomendując na stanowisko sekretarza generalnego Paula Ziemiaka, 33-letniego polityka urodzonego w Szczecinie. Jest znany z poglądów konserwatywnych, zwłaszcza w sprawach polityki imigracyjnej. Kilka lat temu jako działacz młodzieżówki partyjnej Junge Union zasłynął opinią, że kto stawia szariat ponad niemiecką konstytucję, temu nie jest potrzebny żaden kurs integracyjny, lecz więzienie. Opowiadał się za szybką deportacją imigrantów, których wnioski azylowe zostały odrzucone i przeciwko podwójnemu obywatelstwu dzieci obcokrajowców urodzonych w Niemczech.

Takie poglądy ułatwiły mu zdobycie stanowiska szefa Junge Union cztery lata temu. Organizacja liczy 117 tys. członków, a cała CDU – ok. 400 tys.

Na zjeździe w Hamburgu otrzymał poparcie nieco mniej niż jednej trzeciej delegatów. Dla porównania – kilka miesięcy temu na Kramp-Karrenbauer ubiegającą się z rekomendacji Merkel o to samo stanowisko głosowało ponad 80 proc. delegatów.

Nowa szefowa ma nadzieję, że konserwatysta Ziemiak zapewni równowagę wewnętrzną partii, której znaczna część opowiedziała się za zdecydowanym zwrotem CDU na prawo, o co zabiegał zwłaszcza Friedrich Merz. Przegrał z AKK w drugiej turze głosowania w Hamburgu zaledwie 35 głosami na 999 oddanych. W sobotę zrezygnował demonstracyjnie z funkcji członka prezydium.

Paul Ziemiak (po niemiecku jego nazwisko brzmi Cimiak) urodził się jako Paweł Ziemiak. Mówi świetnie po polsku i zna kraj ojczysty lepiej od wielu prominentnych polityków CDU. – Polskie korzenie pozwalają mi lepiej wczuć się w polską politykę – tłumaczył dziennikarzom kilka miesięcy temu. Nie ma polskiego paszportu, ale jak twierdzi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł go uzyskać. Miał trzy lata, gdy jego rodzina wyemigrowała ze względów politycznych i bytowych do Niemiec. CDU była politycznym wyborem jego rodziców w Niemczech i stała się jego naturalną przystanią w działalności politycznej. Najpierw w Iserlohn, gdzie skończył studia menedżerskie, potem na wyższych szczeblach Junge Union. Polskie pochodzenie nowego sekretarze generalnego nie jest sprawą, nad którą w szczególny sposób rozwodzą się niemieckie media.

– Jego stanowisko w sprawach imigracji i polityki integracyjnej jest bliskie temu, co prezentują Warszawa, Praga i Budapeszt – mówi „Rzeczpospolitej " prof. Werner Patzelt, znawca CDU z drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego. Kai-Olaf Lang, autorytet w sprawach relacji polsko-niemieckich z rządowego think tanku Wissenschaft und Politik, jest zdania, że Paul Ziemiak może się przyczynić do zacieśnienia więzi z PO czy PSL – z tej samej rodziny partii europejskich co CDU. – Jego zasadniczym zadaniem będzie jednak wspólne działanie z panią Kramp-Karrenbauer w dziele odnowienia partii – tłumaczy Kai-Olaf Lang.

Nikt nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć, jaka będzie CDU pod nowym kierownictwem. W partii rozpoczyna się debata nad nowym programem. Już bez czynnego udziału Merkel, która w czasie 18 lat przewodnictwa CDU przesunęła ją mocno w kierunku środka sceny politycznej. Pozbawiło to tlenu socjaldemokratów z SPD, uczestniczących już w trzecim rządzie koalicyjnym pod kierunkiem Merkel.

Pod koniec przyszłego roku SPD ma dokonać bilansu obecnej dwuletniej współpracy z CDU/CSU. Nie brak głosów, że zdecyduje się na wyjście z rządu. Dopiero wtedy zakończy się era Merkel w niemieckiej polityce i rozpocznie epoka AKK.