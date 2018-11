Niemcy: Katolicy domagają się reform i rozliczenia z pedofilią

Organizacja świeckich katolików wzywa Kościół katolicki do dogłębnych reform. Domaga się przełamania obecnych struktur, zmian w podejściu do seksualności i rozliczenia się z pedofilią.

Przez skandal wokół nadużyć seksualnych Kościół katolicki utracił w społeczeństwie swoje pierwotne zaufanie. – Przestępcze akty osób duchownych, a w szczególności duchownych decydentów wobec bezbronnych dzieci, które w dobrej wierze oddano pod ich opiekę, każą nam z konsternacji zamilknąć – powiedział arcybiskup Kolonii kardynał Rainer Maria Woelki w przemówieniu wygłoszonym na otwarcie posiedzenia plenarnego Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików (ZdK) w Bonn.

ZdK zrzesza przedstawicieli ponad 140 związków i organizacji, reprezentując ok. 24 mln świeckich katolików. – Musimy się również wstydzić za początkowo niezdecydowane i połowiczne próby wyjaśnienia, które zbyt często poprzez przemilczanie i tuszowanie bywały nawet udaremniane – powiedział arcybiskup Woelki.

Raport Episkopatu RFN

We wrześniu tego roku Episkopat RFN opublikował raport na temat przestępstw seksualnych dokonanych przez katolickich duchownych. Wynika z niego, że w latach 1946-2014 ofiarami wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży przez katolickich duchownych padło co najmniej 3677 małoletnich. Przestępstw seksualnych na dzieciach i młodzieży dopuściło się w Niemczech łącznie 1670 duchownych.

Autorzy raportu podkreślili, że nadużyciom sprzyjają struktury panujące w Kościele katolickim, takie jak celibat czy władza pojedynczych duchownych.

Potrzebne reformy

ZdK domaga się dogłębnych reform w Kościele. „Wewnątrzkościelne, klerykalne struktury władzy muszą zostać jak najszybciej przełamane, ponieważ problem tkwi w systemie” – czytamy w uchwale podjętej przez większość uczestników posiedzenia plenarnego. Świeccy katolicy domagają się ponadto równości kobiet i mężczyzn we wszystkich urzędach kościelnych oraz zniesienia celibatu.

Kościół powinien na nowo zdefiniować swoją moralność seksualną i „pozytywnie odnieść się do różnorodnych form życia i rzeczywistości” – głosi uchwała podjęta w Bonn. ZdK podkreślił swoją gotowość do uczestniczenia w tym procesie reform.

Rozliczyć przeszłość

W piątek (23.11.2018) w Kolonii rozpoczęła się konferencja zorganizowana przez Episkopat Niemiec poświęcona zapobieganiu przemocy seksualnej. – Teraz nadszedł czas do działania, a nie kiedykolwiek indziej – apelował przewodniczący ZdK Thomas Sternberg do niemieckich biskupów. – Jeśli w najbliższym czasie nie dojdzie do zasadniczych zmian, utracone zaufanie nie zostanie odzyskane – ostrzegł.

Dla ZdK rozliczenie się ze skandalu będzie dla Kościoła katolickiego najważniejszym sprawdzianem, który pokaże, czy instytucja ta jest w stanie pokonać głęboki kryzys moralny.

