USA w kleszczach pandemii

Gdy w marcu dr Anthony Fauci, główny epidemiolog USA, szacował, że z powodu Covid-19 może zginąć 100, a nawet 240 tysięcy ludzi, sceptycy oskarżali go o sianie paniki. Okazuje się, że dr Fauci nie przesadzał. Teraz eksperci przypuszczają, że do końca roku liczba ofiar w Stanach Zjednoczonych może sięgnąć 300 tysięcy.

Obecnie choroba wywoływana przez koronawirusa jest drugą – po zawałach serca – największą przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych – podaje Instytut Metryk i Ewaluacji Zdrowia przy University of Washington.

To też więcej niż liczba amerykańskich ofiar w pięciu wojnach: koreańskiej, wietnamskiej, w Iraku, Afganistanie i Zatoce Perskiej.

Eksperci z niepokojem oczekują chłodniejszych miesięcy, które zmuszą Amerykanów do przebywania w pomieszczeniach, gdzie łatwiej się zarazić. Sezon grypowy i ewentualny wzrost liczby zachorowań mogą przyczynić się do kolejnego przesilenia w służbie zdrowia. – To są kwestie, które mnie naprawdę martwią, jeżeli mówimy o październiku, listopadzie czy grudniu – mówi dr Fauci.