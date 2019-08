Kobieta zmarła po kąpieli w Bałtyku. Zabiły ją bakterie

Dyrektor Krajowego Urzędu ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (Landesamt für Gesundheit und Soziales / Lagus), Heiko Will, wyjaśnia, że u ludzi starszych – a do takich należała zmarła kobieta – odporność jest obniżona, dlatego należą do grupy ryzyka. Ze względu na ochronę danych osobowych jednak nie podał wieku i tożsamości ofiary infekcji.

Dotychczas zanotowano cztery dalsze przypadki infekcji bakteriami przecinkowca. Informowały o tym dziennik „Ostsee-Zeitung“ oraz inne media. Heiko Will przestrzega jednak przed paniką. Od roku 2003 nastąpiło osiem przypadków śmierci spowodowanej przecinkowcami. W ubiegłym roku Urząd zarejestrował 17 infekcji, w tym trzy – śmiertelne. Ekspert uspokaja, że biorąc pod uwagę dziesiątki milionów kąpiących się w morzu osób, ryzyko zachorowania jest ekstremalnie niskie. Tylko w wyjątkowych przypadkach powstaje niebezpieczeństwo, które dotyczy osób o obniżonej odporności, osób starszych lub mających otwarte rany, przez które bakterie dostają się do organizmu.