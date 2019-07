Niemcy: kościoły chrześcijańskie tracą wiernych

W ten sposób łączny odsetek wiernych obu największych kościołów chrześcijańskich w niemieckim społeczeństwie zbliża się do granicy 50 proc. W roku 2018 odsetek ten wyniósł 53,2 proc., rok wcześniej 54, 2 proc. Według prognoz do 2060 r. populacja chrześcijan w Niemczech skurczy się o dalszą połowę.

This browser does not support the iframe element.