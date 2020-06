Protesty w USA. Prezydent Trump schowany w bunkrze

Sceny niczym z wojny rozgrywały się też w samej stolicy, w pobliżu Białego Domu. Na placu Lafayette przed siedzibą prezydenta wieczorem i w nocy dochodziło do starć policji z protestującymi. Policja sięgała po gaz łzawiący i granaty błyskowe, by rozproszyć protestujących, którzy demolowali fasady okolicznych budynków, przewracali i podpalali samochody. Wandale podłożyli ogień w kościele św. Jana, znanym jako „kościół prezydentów", i zdewastowali pomnik bohatera obojga narodów Tadeusza Kościuszki, znajdujący się na środku skweru.

W piątek, gdy zaczęła się eskalacja przemocy w Waszyngtonie, agenci Secret Service schowali na jakiś czas Trumpa w bunkrze używanym w czasie ataków terrorystycznych. Sam prezydent, który znany jest z braku wrażliwości na sprawy rasowe, milczał. Odrzucił rady, by przemówić do protestujących, by ich uspokoić. Za to jak ma w zwyczaju, używał Twittera.