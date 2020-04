Człowiek z trucizną w walizce

Trzy tygodnie temu na praskim lotnisku Václava Havla miał wylądować mężczyzna z rosyjskim paszportem dyplomatycznym. Czekał na niego samochód, którym udał się do ambasady Rosji w stołecznym rejonie Dejvice. Historię tajemniczego podróżnika opisał w poniedziałek czeski tygodnik „Respekt", który powołując się na źródła, twierdzi, że mężczyzna miał w walizce podręcznej rycynę. To niebezpieczna trucizna, która powoduje śmierć w ciągu kilkudziesięciu godzin.

Początkowe objawy idealnie pasują do czasów pandemii, są podobne do grypy: gorączka, osłabienie i bóle mięśni. Z informacji tygodnika wynika, że czeskie służby wiedziały o przybyszu i uznały, że stanowi zagrożenie dla dwóch praskich samorządowców.

– To brednie i fake news. Gdyby taki dyplomata przyjeżdżał, cały Zachód by grzmiał. W Rosji toczy się postępowanie karne w sprawie usunięcia pomnika Koniewa w Pradze. Jeżeli zapadnie wyrok, osoby odpowiedzialne za to po przekroczeniu rosyjskiej granicy zostaną aresztowane – mówi „Rzeczpospolitej" Igor Korotczenko, redaktor naczelny czasopisma „Nacjonalna Oborona", blisko związanego z rosyjskim resortem obrony. To na wniosek szefa tego resortu Siergieja Szojgu Komitet Śledczy wszczął śledztwo przeciwko praskim samorządowcom.