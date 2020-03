Skąd różnice w umieralności na COVID-19 pomiędzy różnymi państwami?

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) różnice wynikają z różnych uwarunkowań, m.in. struktury wieku społeczeństwa, poziomu opieki medycznej a także liczby przeprowadzonych testów. Bo to, czy rzeczywiście zarażeni zostaną zidentyfikowani i ujęci statystyczne, ma istotny wpływ na końcowe dane. W niektórych krajach testy wykonuje się nawet osobom zmarłym, co dodatkowo wpływa na statystyki. Ponadto niebagatelną rolę odgrywa to, kto jest testowany na obecność koronawirusa. We Włoszech średnia wieku osób, u których stwierdzono wirusa wynosi 63 lata. W Niemczech średnia ta wynosi tylko 45 lat – podaje Andreas Backhaus z niemieckiego Instytutu Badań nad Ludnością. Związane to jest prawdopodobnie z tym, że inaczej niż w Niemczech, we Włoszech rzadziej testy wykonuje się u osób młodszych, u których choroba przebiega łagodnie, dlatego też nie pojawiają się oni w statystykach. To z kolei podwyższa współczynnik umieralności, ponieważ statystyki uwzględniają tylko czubek góry lodowej, a więc ciężko chorych. Poza tym we Włoszech faktyczna liczba zachorowań jest przypuszczalnie o wiele wyższa niż jak dotąd przyjmowano. Dotyczy to także liczby zmarłych – pisze dziennik "Corriere Della Sera".

