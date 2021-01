Priorytet: pokój i bezpieczeństwo. Kazachstan aktywnie wspiera społeczność międzynarodową

W grudniu Wysokim Komisarzem ds. Mniejszości Narodowych OBWE został mianowany Kairat Abdrakhmanov, kazachski dyplomata i polityk. To jedno z najważniejszych stanowisk i główna instytucja – poza ODIHR – zajmująca się w OBWE tzw. wymiarem ludzkim, do którego należą m.in. kwestie związane z wolnymi wyborami, demokracją, niezależnym sądownictwem, poszanowaniem praw mniejszości narodowych i etnicznych, tolerancją, wolnością religii czy prawami migrantów.

Priorytetem kolejnych rządów stała się wielowymiarowa i pokojowa polityka zagraniczna. Kazachstan włącza się w globalne działania na rzecz pokoju, stabilności i bezpieczeństwa. Jednym z nich jest nieustanne dążenie do rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Tuż po odzyskaniu niepodległości prezydent Nazarbajew zdecydował o zamknięciu poligonu jądrowego w Semipałatyńsku, a następnie likwidacji 4. największego arsenału nuklearnego na świecie. Kazachstan jest dziś jednym z liderów światowego ruchu antynuklearnego. To z jego inicjatywy ONZ ogłosiła 29 sierpnia Międzynarodowym Dniem Działań Przeciwko Próbom Jądrowym.

Władze kraju wspierają także międzykulturowy i międzyreligijny dialog. Co roku w Nur-Sułtanie odbywa się Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Kwestia stosunków międzyetnicznych zajmuje ważne miejsce w polityce wewnętrznej republiki. Dzisiejszy Kazachstan to państwo wielonarodowe, w którym żyją przedstawiciele 130 grup etnicznych, także Polacy.

Kazachstan podpisał również Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci. Aktualna pozostaje kwestia dalszej poprawy ustawodawstwa krajowego w zakresie zwalczania tortur. Władze Kazachstanu chcą go dostosować do postanowień, przyjętej przez ONZ, Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur.

Obecnie Kazachstan znajduje się w przededniu wyborów do Mażylisu (izby niższej parlamentu) oraz władz samorządowych – Maslikhatów. Zaplanowane na 10 stycznia wybory odbędę się według nowych zasad. Władze samorządowe – po raz pierwszy w historii – zostaną wybrane na podstawie list partyjnych. Co więcej, na listach wyborczych do Mażylisu znajdzie się co najmniej 30 proc. kobiet i osób młodych. Wprowadzono również ułatwienia w rejestrowaniu partii politycznych. Chcąc zarejestrować ugrupowanie wystarczy dziś zebrać 20 tys. podpisów, o połowę mniej niż dotychczas.