Do USA lepiej z wizą czy bez?

Polska w programie bezwizowym





11 listopada 2019 roku Polska oficjalnie dołączyła do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). W skrócie oznacza to, że Polacy mają prawo wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych bez potrzebnej dotąd wizy. Program ma jednak swoje ograniczenia, dlatego tak naprawdę nie każdy pojedzie bez wizy do USA.

Kogo dotyczy zniesienie wiz





Żeby pojechać do USA bez wizy należy spełniać określone warunki. Po pierwsze, Visa Waiver Program obejmuje wyjazdy turystyczne oraz biznesowe, po drugie - nie mogą być one dłuższe niż 90 dni. Dlatego też, jeśli cel naszej podróży do Stanów Zjednoczonych jest inny - na przykład wyjeżdżamy, żeby podjąć tam pracę lub w celach edukacyjnych - wiza jest koniecznością. Warto wspomnieć, że cel biznesowy znacząco różni się od pracy zawodowej w Stanach. Programem bezwizowym objęte są na przykład krótkie delegacje.

Kiedy warto ubiegać się o wizę





Osoby wyjeżdżające mogą się w związku z powyższym zastanawiać kiedy warto ubiegać się o wizę. Nawet jeśli spełniamy warunki Programu Ruchu Bezwizowego, czasem wiza może nam się po prostu przydać. Jeżeli na przykład przewidujemy, że będziemy potrzebować więcej niż 90 dni na pobyt w USA, warto załatwić wizę wcześniej. Na pewno opłaca się to bardziej niż powrót do Polski i kolejna podróż za jakiś czas. Innym przykładem jest opcja zmiany statusu wizy podczas pobytu. Jeśli bowiem pojedziemy bez wizy w celach turystycznych i w czasie pobytu okaże się, że chcemy na przykład podjąć edukację na terenie USA, nie będzie to możliwe. Dlatego jeśli przewidujemy, że w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych cel naszej podróży może ulec zmianie - postaranie się o wizę jest dobrym pomysłem.

Bez wizy - bez formalności?





Warto zauważyć jedną kwestię. Nawet jeśli zdecydujemy się na wyjazd bez wizy, nie oznacza to, że nie musimy dopełnić żadnych formalności. W Stanach bowiem działa ESTA - Elektroniczny System Autoryzacji Podróży, w którym każdy podróżny musi się zarejestrować. System ten stworzono ze względów bezpieczeństwa. Rejestracja to ogólny koszt 14 dolarów, co w porównaniu z kosztem ubiegania się o wizę jest nieporównywalnie niższą kwotą. Całą procedurę przeprowadza się online, co również jest bardzo wygodne. Rejestracja w ESTA ważna jest przez dwa lata, w ciągu których możemy bez wizy wjechać do Stanów na wspomniane już maksymalnie 90-dniowe okresy.

Warto pamiętać też, że w dalszym ciągu, żeby wjechać do USA potrzebujemy ważnego paszportu. Jest jeszcze jedna istotna kwestia - ani ESTA, ani wiza nie gwarantują wjazdu na teren USA. Ostatecznie możemy zostać zatrzymani na granicy przez urzędnika. Posiadając jednak wizę dodatkowo zmniejszamy prawdopodobieństwo takiej sytuacji, ponieważ dla urzędników jasne jest, że jesteśmy już w dość dokładny sposób zweryfikowani na okoliczność wjazdu do USA.

Bieżące informacje dotyczące wiz do USA znajdziecie na stronie WizaOnline.org. Na portalu dostępne są także informacje dotyczące życia w USA, różnych jego aspektów, takich jak opieka zdrowotna, uzyskanie pozwolenia na pracę. Przed podróżą warto prześledzić artykuły na stronie, aby być lepiej przygotowanym.

Materiał Promocyjny