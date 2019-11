Jak wzmocnić organizm na jesień - kilka domowych sprawdzonych sposobów

Książki kucharskie źródłem inspiracji żywieniowych

Książka z przepisami może stać się nieocenionym źródłem wiedzy. Na rynku obok wszelkiej maści książek kucharskich traktujących o różnych kuchniach świata czy też sposobach żywienia, znajdziemy także mnóstwo książek kulinarnych w których autorzy dzielą się sposobami na wzmocnienie odporności. Oprócz wskazówek, w dobrych książkach kucharskich zaprezentowane są także gotowe przepisy na różnego rodzaju dania tudzież naturalne syropy, które wpływają zarówno na budowanie odporności, jak i na obronę organizmu w trakcie choroby. Najlepsze książki kulinarne to takie, które zawierają w sobie zarówno porady, jak i gotowe wskazówki i po takie właśnie najbardziej warto sięgać poruszając się w tematyce zdrowia.

Wzmocnienie organizmu - sprawdzone sposoby

Warto jest zainwestować w preparaty, które wzmacniają odporność, a szczególnie witaminę C i echinaceę. Bardzo dobrze na budowanie odporności działa także zaprzyjaźnienie się z cebulą i czosnkiem. Warto dodawać je do posiłków, w tym gotowanych ponieważ nawet w takiej postaci zachowują one swoje antybakteryjne właściwości. Niemniej ważny jest kwas tłuszczowy Omega-3. Ma on świetny wpływ na zlikwidowanie szkodliwych bakterii, a ponadto produkcję białych krwinek. Ten z powodzeniem można znaleźć w morskich rybach, w tym w tuńczyku.

Na drodze do budowania odporności organizmu stoi także zdrowa i zbilansowana dieta. Najlepszym, co można zrobić, to odstawienie niezdrowego oraz wysoko przetworzonego jedzenia. Świetnie jest zrezygnować z białego ryżu i pieczywa, tłustych produktów mlecznych, a także cukru. Niemniej istotne jest jak najmniejsze sięganie po kofeinę oraz alkohol i słodycze. Na rzecz wspomnianych produktów warto wprowadzić do diety potrawy o odpowiedniej kaloryczności, produkty pełnoziarniste, świeże owoce i warzywa, kefiry, maślanki, imbir czy też owoce morza.

Budowanie odporności, a tryb życia

Dobrodziejstwem dla dobrej kondycji organizmu jest aktywność fizyczna. Nie bez powodu mówią, że w zdrowym ciele zdrowy duch. W jesienno-zimowe dni, kiedy zazwyczaj aura nie sprzyja wychodzeniu z domu, a raczej zaparzeniu herbaty i przykryciu się kocem, warto zmobilizować w sobie wszystkie siły i postarać się poświęcić chociaż 30 minut na gimnastykę.

Kolejny krok, to próba unikania stresu, który jest świetnym kompanem wszelkiej maści chorób, w tym także dotykających sfery psychicznej. Sposobem na jego unikanie jest przede wszystkim próba przyjmowania wszelkich problemów "na chłodno", a ponadto odpowiednia regeneracja organizmu. Pomocne w tym będą wszelkie techniki relaksacyjne oraz odpowiednia ilość snu. Kiedy jesteśmy ciągle niewyspani, to cierpi na tym nie tylko nasza koncentracja, ale właśnie odporność. Organizm staje się mocno osłabiony, a przy tym, podatny na wszelkie wirusy i bakterie, których jesienią i zimą nie brakuje.

Na drodze do zbudowania odporności i tym samym utrzymaniu organizmu w dobrej kondycji stoi wiele czynników. O ile podpowiedź dotyczącą zdrowej i zbilansowanej diety można znaleźć np. w książkach kucharskich, o tyle już mobilizację do zmiany trybu życia należy znaleźć w sobie samym. To już siedmiomilowy krok na drodze do budowania próby walki z nieprzyjacielem pt. choroba.

