Polka będzie doradzać Donaldowi Trumpowi

Prof. Grejner Brzezińska pracuje obecnie w Ohio State University, gdzie jest profesorem i kierownikiem Lowber B. Strange Endowated Professionated and Cathedral, Department of Civil, Environmental and Geodetic Engineering oraz dyrektorem laboratorium pozycjonowania satelitarnego i nawigacji inercyjnej (SPIN) - informuje "Gazeta Olsztyńska".

Profesor Gejner-Brzezińska specjalizuje się w inżynierii geomatycznej, a wyniki jej badań były wykorzystane przez NASA. Z jej dorobku korzystał także departament Obrony USA, z którym współpracowała przy opracowaniu metod mapowania Ziemi.

Profesor Grejner-Brzezińska jest pierwszą kobietą-naukowcem z Ohio State University, która w październiku tego roku została wybrana do National Academy of Engineering. Po tym wyborze stwierdziła, że jest to znaczący dzień dla kobiet, które stanowią zaledwie 10 proc. tej prestiżowej organizacji.