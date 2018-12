Święty Mikołaj dla spóźnialskich

Coraz bliżej święta, a razem z nimi prawdziwy wysyp prezentów. Bo te wręcza już nie tylko rodzina, ale również firmy i instytucje korzystające w tym z pomocy producentów gadżetów. Szczególnie, jeśli kupno prezentów zostawili na ostatnią chwilę.

W ciągu kilku ostatnich lat upominki firmowe z okazji Bożego Narodzenia stały się już standardem w obsłudze klienta i żelaznym punktem w planach marketingowych. Dbają o nie również działy HR i komunikacji wewnętrznej, gdyż przy obecnym „rynku pracownika” wszystko, co może zbudować lojalność wobec firmy przestaje być wydatkiem, a zaczyna być inwestycją. Nic więc dziwnego, że przy takim popycie, rynek gadżetów firmowych rośnie z roku na rok, a dostawcy i producenci oferują coraz więcej, coraz bardziej spersonalizowanych produktów, spełniających nawet najdziwniejsze życzenia klientów. Szczególnie jeśli chodzi o czas realizacji zamówienia.

Chyba każdemu, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym zdarzyło się o czymś zapomnieć. Jeśli nie o ważnej dacie lub rocznicy, to może o zadbaniu o to, co położysz pod choinką. Różnica jest taka, że jeśli zapomnisz o prezencie dla teściowej, to z łatwością kupisz go nawet w Wigilię. Co jednak zrobić, kiedy na kilkanaście dni przed 24 grudnia zdajesz sobie sprawę, że nie masz kilkuset, albo co gorsza kilku tysięcy prezentów dla swoich klientów i kontrahentów?

- To prawda, że wiele osób orientuje się, że czas pomyśleć o firmowych prezentach na Święta dopiero, gdy po drodze do pracy mijają jarmark świąteczny, a w radiu usłyszą „Last Christmas” – żartuje Paweł Frieske właściciel firmy OpenGift.pl, oferującej tysiące upominków firmowych. – Przez wiele lat działalności przyzwyczailiśmy się, że nawet w ostatniej chwili klient może złożyć u nas zamówienie „na wczoraj”. Na szczęście, obecnie posiadamy największe stany magazynowe w Polsce, co pozwala nam oferować pewną wąską grupę gadżetów do wykonania nawet w 24 godziny. Oczywiście im bliżej Świąt, tym trudniej zdążyć przed pierwszą gwiazdką, więc zawsze doradzamy, aby pomyśleć o prezentach wcześniej – wyjaśnia.

Nic dziwnego, że w ogromnych sieciach handlowych materiały reklamowe na Boże Narodzenie przygotowywane są w okolicach lipca-sierpnia. Przy tak wielkiej skali działalności i tysiącach punktów w całej Polsce, nikt nie zakłada że zdąży zorganizować je w przeciągu miesiąca, dwóch. W mniejszych i średniej wielkości firmach nie potrzeba może tyle czasu, ale jeśli chcesz przygotować coś naprawdę wyjątkowego, to początek listopada powinien być ostatnim terminem, kiedy zaczynasz planować świąteczne wysyłki.

Jakie gadżety firmowe cieszą się największym powodzeniem w czasie Świąt? Oczywiście, wszystko co związane z Bożym Narodzeniem: bombki, mikołajki, kubki oraz torby w kształcie skarpety, które pozwalają nadać świątecznego charakteru nawet bardziej przyziemnym prezentom. Dzięki świątecznemu opakowaniu można zdziałać prawdziwe cuda. Warto o tym pomyśleć, kiedy w ostatniej chwili nie udało się nam znaleźć poszukiwanego przez nas prezentu. Wtedy dobra oprawa może sprawić, że nawet używany na co dzień gadżet nabierze świątecznego ducha.

Jaki zatem powinien być prezent firmowy wręczany z okazji Świąt? Na pewno niepowtarzalny. Dlatego nawet jeśli myślimy nad popularnym upominkiem jak kubek (w zimowym okresie idealny do grzanego wina), słodycze (może dodać do nich zawieszki, aby mogły służyć również za ozdoby choinkowe) lub pendrive (umieszczenie na nim krótkiego wideo z życzeniami od frimy jest doskonałym pomysłem!), to warto zamówić je w firmowych kolorach oraz umieścić na nich swoje logo.

- Możliwości jakie daje współczesna technika graweru oraz mnogość produktów i wzorów z jakich możemy wybierać, sprawia, że nawet przy kilku tysiącach różnych zamówień trudno znaleźć dwa takie same upominki – tłumaczy Paweł Frieske – Ważne, aby prezent odpowiadał profilowi klientów i branży w jakiej działa firma. Dlatego, staramy się pomagać i doradzać wszystkim, którzy decydują się zamówić upominki właśnie u nas. Po wielu latach w branży możemy występować w roli pomocników Świętego Mikołaja, którym jest nasz klient. To on wręcza prezent, ale my pomagamy mu go wybrać i przygotowujemy zamówienie. Brzmi to jak żart, ale w gorącym przedświątecznym czasie w naszej firmie naprawdę pracujemy jak warsztat skrzatów dzień przed Wigilią – śmieje się Frieske.

Niech pogoń za najlepszymi prezentami nie przysłoni tego, że w naszej tradycji Święta są uroczystością rodzinną, w której liczy się bliskość i wspólne relacje. Dlatego poza upominkami, należy przygotować odpowiednie życzenia. Czasami takie szczere, pomysłowe i osobiste dodane do najprostszego upominku są dużą wartością i mogą zostać zapamiętane na bardzo długo. Oczywiście, nie tak długo, aby za parę chwil znów nie myśleć o upominkach i życzeniach. Wszak zaraz po wyniesieniu choinki, zanim się obejrzymy, będzie już Wielkanoc. A wraz z nią Mikołaje i bombki zastąpią zajączki i pisanki. Jeśli będziemy chcieli podarować je naszym klientom, to warto pomysleć o tym wcześniej.

Materiał Partnera: OpenGift.pl