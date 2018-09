W Londynie uhonorowano polskich lotników

Uroczystość ku czci polskich lotników służących w jednostkach podległych Królewskim Siłom Powietrznym (RAF) miała miejsce przy ich londyńskim pomniku, niedaleko bazy Northolt, gdzie podczas Bitwy o Anglię stacjonował m.in. słynny dywizjon 303.

Amb @ArkadyRzegocki, Consul Michał Mazurek and Acting Defence Attaché Lt Col Artur Miśkiewicz lay a wreath at the Polish War Memorial in #Northolt at the 58th Ceremony of Homage to Fallen Polish Airmen. #PAF100 #PL100 #PolesinUK #BoBPoles #BoB pic.twitter.com/tlevjlQ8ex