Kąśliwe uwagi córki McCaina pod adresem Trumpa

Choć Meghan McCain nie wymieniła Trumpa z nazwiska, nie było wątpliwości, pod czyim adresem kieruje swoje aluzje. Przypominając dokonania swojego ojca stwierdziła m.in., że "Ameryka Johna McCaina nie musi być uczyniona wielką, bo Ameryka zawsze była wielka", co było jawnym odniesieniem do sloganu „Make America Great Again”, którym w kampanii wyborczej posługiwał się Donald Trump.

W pełnym emocji wystąpieniu piętnowała też stosowanie taniej retoryki dla poklasku.

Please read my father's farewell letter to the country he loved so much - “Do not despair of our present difficulties but believe always in the promise and greatness of America, because nothing is inevitable here. Americans never quit. We never surrender.” ???? pic.twitter.com/pwZUR7R3dp