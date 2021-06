Jak urządzić salon w stylu boho?

Meble wypoczynkowe – na co się zdecydować?

Wygodnym – ale i stylowym – rozwiązaniem będzie narożnik z szezlongiem. Meble wypoczynkowe muszą wpisywać się w omawiany styl, dlatego najlepiej, by był to narożnik wykonany z naturalnych materiałów (można także zastosować lniany pokrowiec) oraz w jasnych barwach. Ponadto konieczne będą tekstylne dodatki, a więc poduchy i pledy – również w jasnych naturalnych barwach. Dla ożywienia wnętrza można się jednak zdecydować na pastelowe kolory lub barwy ziemi (brązy, zgaszone zielenie).

Stolik kawowy – niezbędny element wyposażenia każdego salonu

Kolejnym istotnym elementem umeblowania jest modny drewniany stolik kawowy. Jak już wspominaliśmy – styl boho nierozerwalnie łączy się z naturalnymi materiałami i kolorami. Dlatego drewniany stolik kawowy będzie stanowił idealne dopełnienie aranżacji salonu w stylu boho. Ponadto jest to mebel niezbędny w każdym salonie – służy do podejmowania gości przy kawie, ale pełni także funkcję dekoracyjną (sam w sobie i jako przestrzeń do eksponowania dodatków). Naturalne drewno, użyte do produkcji takiego stolika, podkreśli charakter wnętrza i nada mu niepowtarzalnego i przytulnego klimatu. Warto postawić na blacie świece zapachowe.

Oświetlenie w stylu boho – jakie powinno być?

Podczas urządzania wnętrz nie można zapomnieć o oświetleniu. Dopełnieniem aranżacji w stylu boho będą ozdobne lampy wiszące do salonu. Świetnym i oryginalnym pomysłem może być na przykład wisząca lampa z wiklinowym kloszem. Taki element idealnie wpasuje się w całość aranżacji w stylu boho. Może to być także lampa z naturalnej papierowej liny; subtelna w swojej formie, a jednocześnie interesująca i przyciągająca wzrok. Do kompletu można zdecydować się na małą lampkę nocną lub lampę stojącą w tym samym stylu (na przykład obok kanapy czy fotela, w miejscu, gdzie domownicy czytają książki). Salon zostanie oświetlony rozproszonym nastrojowym światłem, które doda całości nieco tajemniczego klimatu.

„Kropka nad i” każdej aranżacji, czyli dodatki

Dopełnieniem każdej aranżacji są dekoracje i dodatki. W przypadku stylu boho warto postawić na świece zapachowe w naturalnych kolorach lub oprawione w szkło. Dużą popularnością w ostatnim czasie cieszą się także makramy, czyli ręcznie plecione dekoracje, które można powiesić na przykład na ścianie. Mile widziane będą także wszelkie drewniane dodatki (figurki, misy, wazony), przedmioty wykonane z wikliny, suszone kwiaty. Jeśli zaś mowa o kwiatach, to warto postawić także na te żywe rośliny – niezwykle popularne są imponujące monstery, ale także wszelkiego rodzaju palmy czy fikusy, a nawet kaktusy czy paprotki. Jak już wspominaliśmy – istotne są również tekstylne dodatki,a więc pledy, poduchy, zasłony, plecione dywaniki. Na koniec koniecznie dodaj salonowi indywidualnego charakteru. W tym celu sprawdzą się rodzinne fotografie w ramkach (postawione na komodzie lub powieszone na ścianach), pamiątki z podróży czy też sentymentalne przedmioty z dzieciństwa.

